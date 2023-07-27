В Кремле раскрыли детали выступления Путина на саммите в Санкт-Петербурге

Песков: Путин на саммите «Россия-Африка» посвятит выступление африканскому континенту
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Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Аби Ахмедом. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин будет говорить об Африке, заявил Дмитрий Песков Фото:
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В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка»

Выступление президента РФ Владимира Путина на саммите «Россия-Африка» будет посвящено африканскому континенту и его потенциалу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Оно будет буквально через полтора часа. Мы говорим об африканском континенте, который играет все более важную роль и обладает огромным потенциалом», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Выступление президента РФ Владимира Путина на саммите «Россия-Африка» будет посвящено африканскому континенту и его потенциалу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Оно будет буквально через полтора часа. Мы говорим об африканском континенте, который играет все более важную роль и обладает огромным потенциалом», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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