Минздрав поддержал идею маркировать полезные продукты

03 августа 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

Маркировка поможет правильно выбрать продукты питания Фото: Денис Моргунов © URA.RU Министерство здравоохранения РФ поддержало идею маркировать полезные продукты питания отметкой «одобрено Минздравом РФ», что поможет создать положительный имидж у полезных продуктов. Об этом сообщила замглавы ведомства Евгения Котова. «Министерство здравоохранения концептуально поддерживает предложение о маркировке пищевых продуктов, обеспечивающей возможность правильного выбора пищевой продукции потребителями, включая сведения об уровнях жира, сахара и соли», — подчеркнула Котова. Ее цитирует ТАСС. Маркировка продуктов в других странах мира говорит о хороших перспективах выбранной политики. Научно доказано, что более эффективно, когда маркировка указана на лицевой стороне упаковки. Также неплохо добавить данные о калорийности и содержании соли в меню ресторанов и кафе. Ранее профессор РАН опроверг миф о маргарине и пальмовом масле. Маргарин и пальмовое масло не изготавливают из нефти. Об этом URA.RU сообщил специалист в области гигиены питания и пищевой токсикологии, член-корреспондент РАН Сергей Хотимченко.

Министерство здравоохранения РФ поддержало идею маркировать полезные продукты питания отметкой «одобрено Минздравом РФ», что поможет создать положительный имидж у полезных продуктов. Об этом сообщила замглавы ведомства Евгения Котова. «Министерство здравоохранения концептуально поддерживает предложение о маркировке пищевых продуктов, обеспечивающей возможность правильного выбора пищевой продукции потребителями, включая сведения об уровнях жира, сахара и соли», — подчеркнула Котова. Ее цитирует ТАСС. Маркировка продуктов в других странах мира говорит о хороших перспективах выбранной политики. Научно доказано, что более эффективно, когда маркировка указана на лицевой стороне упаковки. Также неплохо добавить данные о калорийности и содержании соли в меню ресторанов и кафе. Ранее профессор РАН опроверг миф о маргарине и пальмовом масле. Маргарин и пальмовое масло не изготавливают из нефти. Об этом URA.RU сообщил специалист в области гигиены питания и пищевой токсикологии, член-корреспондент РАН Сергей Хотимченко.