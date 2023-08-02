02 августа 2023

Минздрав поддержал идею маркировать полезные продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Маркировка поможет правильно выбрать продукты питания Фото:

Министерство здравоохранения РФ поддержало идею маркировать полезные продукты питания отметкой «одобрено Минздравом РФ», что поможет создать положительный имидж у полезных продуктов. Об этом сообщила замглавы ведомства Евгения Котова.

«Министерство здравоохранения концептуально поддерживает предложение о маркировке пищевых продуктов, обеспечивающей возможность правильного выбора пищевой продукции потребителями, включая сведения об уровнях жира, сахара и соли», — подчеркнула Котова. Ее цитирует ТАСС.

Маркировка продуктов в других странах мира говорит о хороших перспективах выбранной политики. Научно доказано, что более эффективно, когда маркировка указана на лицевой стороне упаковки. Также неплохо добавить данные о калорийности и содержании соли в меню ресторанов и кафе.

Ранее профессор РАН опроверг миф о маргарине и пальмовом масле. Маргарин и пальмовое масло не изготавливают из нефти. Об этом URA.RU сообщил специалист в области гигиены питания и пищевой токсикологии, член-корреспондент РАН Сергей Хотимченко.

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Министерство здравоохранения РФ поддержало идею маркировать полезные продукты питания отметкой «одобрено Минздравом РФ», что поможет создать положительный имидж у полезных продуктов. Об этом сообщила замглавы ведомства Евгения Котова. «Министерство здравоохранения концептуально поддерживает предложение о маркировке пищевых продуктов, обеспечивающей возможность правильного выбора пищевой продукции потребителями, включая сведения об уровнях жира, сахара и соли», — подчеркнула Котова. Ее цитирует ТАСС. Маркировка продуктов в других странах мира говорит о хороших перспективах выбранной политики. Научно доказано, что более эффективно, когда маркировка указана на лицевой стороне упаковки. Также неплохо добавить данные о калорийности и содержании соли в меню ресторанов и кафе. Ранее профессор РАН опроверг миф о маргарине и пальмовом масле. Маргарин и пальмовое масло не изготавливают из нефти. Об этом URA.RU сообщил специалист в области гигиены питания и пищевой токсикологии, член-корреспондент РАН Сергей Хотимченко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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