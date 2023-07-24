В России появятся единовременные выплаты родителям детей, пострадавших в ходе СВО

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Родителям участников СВО выплатят по 100 тысяч Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Родители детей, пострадавших в ходе спецоперации, получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Соответствующий проект подготовил Минтруд РФ.

«Минтрудом подготовлен проект указа о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Размер выплаты составит 100 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что выплата назначается на каждого ребенка, получившего ранение. Выплаты предусмотрены родителям несовершеннолетних детей, проживающие в новых регионах страны и территориях, прилегающие к зоне СВО.

Ранее в Минобороны РФ изменили список документов, необходимых для получения выплаты раненным в ходе СВО бойцам. В правительстве РФ подчеркнули, что каждый рубль должен дойти до своего адресата.

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Родители детей, пострадавших в ходе спецоперации, получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Соответствующий проект подготовил Минтруд РФ. «Минтрудом подготовлен проект указа о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших в специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Размер выплаты составит 100 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отмечается, что выплата назначается на каждого ребенка, получившего ранение. Выплаты предусмотрены родителям несовершеннолетних детей, проживающие в новых регионах страны и территориях, прилегающие к зоне СВО. Ранее в Минобороны РФ изменили список документов, необходимых для получения выплаты раненным в ходе СВО бойцам. В правительстве РФ подчеркнули, что каждый рубль должен дойти до своего адресата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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