Названо количество выданных россиянам шенгенских виз Германией с начала СВО

Welt am Sonntag: ФРГ выдала россиянам с начала СВО 51 тысячу шенгенских виз

06 августа 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

Консульства ФРГ выдавали россиянам шенгенские и национальные визы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Консульства Германии выдали россиянам более 51-й тысячи шенгенских и около 32-х тысяч национальных виз с начала специальной военной операции. Данные опубликовал МИД ФРГ. «По состоянию на конец июня в Германии проживали 301 511 граждан РФ, что на 32 183 больше, чем в конце февраля 2022 года, когда началась СВО. Такие сведения о гражданах других стран, находящихся в ФРГ, содержатся в центральном регистре по учету иностранцев», — приводит данные германского МИД издание Welt am Sonntag . Издание добавило, что помимо национальных виз, которые выдаются на более длительный период, россиянам были выданы десятки тысяч шенгенских виз. «Дипломатические учреждения Германии выдали россиянам более 51 тысячи шенгенских виз, которые позволяют находиться на территории Евросоюза до трех месяцев», — сообщили в МИД ФРГ. Ранее URA.RU сообщало о возросшем числе отказов в получении шенгенской визы гражданам России. За год число отказов в выдаче шенгенских виз выросло на 10—20%.

Консульства Германии выдали россиянам более 51-й тысячи шенгенских и около 32-х тысяч национальных виз с начала специальной военной операции. Данные опубликовал МИД ФРГ. «По состоянию на конец июня в Германии проживали 301 511 граждан РФ, что на 32 183 больше, чем в конце февраля 2022 года, когда началась СВО. Такие сведения о гражданах других стран, находящихся в ФРГ, содержатся в центральном регистре по учету иностранцев», — приводит данные германского МИД издание Welt am Sonntag. Издание добавило, что помимо национальных виз, которые выдаются на более длительный период, россиянам были выданы десятки тысяч шенгенских виз. «Дипломатические учреждения Германии выдали россиянам более 51 тысячи шенгенских виз, которые позволяют находиться на территории Евросоюза до трех месяцев», — сообщили в МИД ФРГ. Ранее URA.RU сообщало о возросшем числе отказов в получении шенгенской визы гражданам России. За год число отказов в выдаче шенгенских виз выросло на 10—20%.