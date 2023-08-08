08 августа 2023

Пушилин сообщил о погибших и раненных в результате интенсивного обстрела Донецка

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Обстрел Донецкого НИИ и Ворошиловского района. Донецк, донецк, последствия, днр, разрушения, обстрел, сво
Повреждены 24 жилых дома и десять объектов гражданской инфраструктуры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 8 августа обстреляли Донецк 95 раз. В результате атаки погибли три человека, ранены 11, в том числе один ребенок. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Донецк в течение дня подвергался интенсивному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. <…> Зафиксировано 95 обстрелов. Известно о трех погибших, ранены 11 человек, среди них ребенок 2012 года рождения», — написал Пушилин в своем telegram-канале.

Получили повреждения 24 жилых дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры. В том числе, пострадали школа в Донецке, детский сад в Макеевке и фабрика в Шахтерске.

Ранее URA.RU сообщало, что 6 августа ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. В результате загорелось здание корпуса университета экономики и торговли.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 8 августа обстреляли Донецк 95 раз. В результате атаки погибли три человека, ранены 11, в том числе один ребенок. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Донецк в течение дня подвергался интенсивному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. <…> Зафиксировано 95 обстрелов. Известно о трех погибших, ранены 11 человек, среди них ребенок 2012 года рождения», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Получили повреждения 24 жилых дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры. В том числе, пострадали школа в Донецке, детский сад в Макеевке и фабрика в Шахтерске. Ранее URA.RU сообщало, что 6 августа ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. В результате загорелось здание корпуса университета экономики и торговли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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