Пушилин сообщил о погибших и раненных в результате интенсивного обстрела Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 8 августа обстреляли Донецк 95 раз. В результате атаки погибли три человека, ранены 11, в том числе один ребенок. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Донецк в течение дня подвергался интенсивному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. <…> Зафиксировано 95 обстрелов. Известно о трех погибших, ранены 11 человек, среди них ребенок 2012 года рождения», —
Получили повреждения 24 жилых дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры. В том числе, пострадали школа в Донецке, детский сад в Макеевке и фабрика в Шахтерске.
Ранее URA.RU сообщало, что 6 августа ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. В результате загорелось здание корпуса университета экономики и торговли.
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