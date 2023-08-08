Пушилин сообщил о погибших и раненных в результате интенсивного обстрела Донецка 08 августа 2023 в 23:55 Размер текста - 17 + Повреждены 24 жилых дома и десять объектов гражданской инфраструктуры Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) 8 августа обстреляли Донецк 95 раз. В результате атаки погибли три человека, ранены 11, в том числе один ребенок. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Донецк в течение дня подвергался интенсивному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. <…> Зафиксировано 95 обстрелов. Известно о трех погибших, ранены 11 человек, среди них ребенок 2012 года рождения», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Получили повреждения 24 жилых дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры. В том числе, пострадали школа в Донецке, детский сад в Макеевке и фабрика в Шахтерске. Ранее URA.RU сообщало, что 6 августа ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. В результате загорелось здание корпуса университета экономики и торговли. Вооруженные силы Украины (ВСУ) 8 августа обстреляли Донецк 95 раз. В результате атаки погибли три человека, ранены 11, в том числе один ребенок. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Донецк в течение дня подвергался интенсивному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. <…> Зафиксировано 95 обстрелов. Известно о трех погибших, ранены 11 человек, среди них ребенок 2012 года рождения», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Получили повреждения 24 жилых дома и 10 объектов гражданской инфраструктуры. В том числе, пострадали школа в Донецке, детский сад в Макеевке и фабрика в Шахтерске. Ранее URA.RU сообщало, что 6 августа ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. В результате загорелось здание корпуса университета экономики и торговли. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям