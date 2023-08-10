Shot: боевой беспилотник ВСУ рухнул возле крымского села

Внутри беспилотника находилась взрывчатка
У села Яркое поле в Крыму упал боевой беспилотник. Об этом сообщили в соцсетях.
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«Предприниматель из села Яркое поле Джанкойского района обнаружил обломки БПЛА в поле», — пишет telegram-канал Shot. Там отмечают, что прибывшие на место экстренные службы установили, что внутри беспилотника находилась взрывчатка. В результате падения БПЛА разрушений и пострадавших нет.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.
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