Shot: боевой беспилотник ВСУ рухнул возле крымского села

10 августа 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Внутри беспилотника находилась взрывчатка Фото: Министерство обороны Великобритании У села Яркое поле в Крыму упал боевой беспилотник. Об этом сообщили в соцсетях. Новость по теме Адмирал объяснил, как усилить выявление дронов ВСУ в Крыму «Предприниматель из села Яркое поле Джанкойского района обнаружил обломки БПЛА в поле», — пишет telegram-канал Shot. Там отмечают, что прибывшие на место экстренные службы установили, что внутри беспилотника находилась взрывчатка. В результате падения БПЛА разрушений и пострадавших нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.

У села Яркое поле в Крыму упал боевой беспилотник. Об этом сообщили в соцсетях. «Предприниматель из села Яркое поле Джанкойского района обнаружил обломки БПЛА в поле», — пишет telegram-канал Shot. Там отмечают, что прибывшие на место экстренные службы установили, что внутри беспилотника находилась взрывчатка. В результате падения БПЛА разрушений и пострадавших нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.