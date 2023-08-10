Shot: боевой беспилотник ВСУ рухнул возле крымского села

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Дроны. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Внутри беспилотника находилась взрывчатка Фото:

У села Яркое поле в Крыму упал боевой беспилотник. Об этом сообщили в соцсетях.

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«Предприниматель из села Яркое поле Джанкойского района обнаружил обломки БПЛА в поле», — пишет telegram-канал Shot. Там отмечают, что прибывшие на место экстренные службы установили, что внутри беспилотника находилась взрывчатка. В результате падения БПЛА разрушений и пострадавших нет.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.

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У села Яркое поле в Крыму упал боевой беспилотник. Об этом сообщили в соцсетях. «Предприниматель из села Яркое поле Джанкойского района обнаружил обломки БПЛА в поле», — пишет telegram-канал Shot. Там отмечают, что прибывшие на место экстренные службы установили, что внутри беспилотника находилась взрывчатка. В результате падения БПЛА разрушений и пострадавших нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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