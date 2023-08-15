Турецкие таксисты не выдержали конкуренции российских и украинских мигрантов

Председатель палаты водителей Турции заявил о жалобах таксистов на коллег из РФ и Украины

15 августа 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Цены на такси в Аланье выросли на 42% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Турецкие таксисты жалуются на российских и украинских таксистов-нелегалов, отбирающих у них заказы. Из-за такой конкуренции турецкие водители терпят убытки, сообщил председатель палаты водителей Аланьи Али Аккая. «Наши коллеги стали терпеть убытки из-за этих водителей. <…> Они создали свои группы в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), помимо этого, наклеили стикеры с QR-кодом на столбах на автобусных остановках. Они автоматически выводят на заказ такси. Мы выявили этот способ совместно с полицией», — рассказал Али Аккая РИА Новости. Как пояснил председатель палаты, на столбах в Аланье размещены наклейки на русском языке с QR-кодом и надписью «сканируй и заказывай такси». Решением проблемы Аккая назвал полномасштабную операцию у аэропорта, так как, по его словам, большинство водителей-нелегалов отвозят туристов из аэропорта Аланьи «Газипаша». При этом Аккая не смог назвать примерное число водителей, промышляющих этим бизнесом, но отметил, что водители используют личные автомобили с номерами родных регионов. Так, во время очередного рейда были задержаны водитель Lada Priora с номерами из Свердловской области и водитель Kia Optima с номерами из Волынской области Украины. С 15 августа жители и гости Аланьи столкнулись с увеличением стоимости проезда на такси, которое составляет уже целых 42%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турецкие таксисты жалуются на российских и украинских таксистов-нелегалов, отбирающих у них заказы. Из-за такой конкуренции турецкие водители терпят убытки, сообщил председатель палаты водителей Аланьи Али Аккая. «Наши коллеги стали терпеть убытки из-за этих водителей. <…> Они создали свои группы в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), помимо этого, наклеили стикеры с QR-кодом на столбах на автобусных остановках. Они автоматически выводят на заказ такси. Мы выявили этот способ совместно с полицией», — рассказал Али Аккая РИА Новости. Как пояснил председатель палаты, на столбах в Аланье размещены наклейки на русском языке с QR-кодом и надписью «сканируй и заказывай такси». Решением проблемы Аккая назвал полномасштабную операцию у аэропорта, так как, по его словам, большинство водителей-нелегалов отвозят туристов из аэропорта Аланьи «Газипаша». При этом Аккая не смог назвать примерное число водителей, промышляющих этим бизнесом, но отметил, что водители используют личные автомобили с номерами родных регионов. Так, во время очередного рейда были задержаны водитель Lada Priora с номерами из Свердловской области и водитель Kia Optima с номерами из Волынской области Украины. С 15 августа жители и гости Аланьи столкнулись с увеличением стоимости проезда на такси, которое составляет уже целых 42%.