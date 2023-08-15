Турецкие таксисты не выдержали конкуренции российских и украинских мигрантов

Председатель палаты водителей Турции заявил о жалобах таксистов на коллег из РФ и Украины
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Такси. Тюмень, такси, taxi
Цены на такси в Аланье выросли на 42% Фото:

Турецкие таксисты жалуются на российских и украинских таксистов-нелегалов, отбирающих у них заказы. Из-за такой конкуренции турецкие водители терпят убытки, сообщил председатель палаты водителей Аланьи Али Аккая.

«Наши коллеги стали терпеть убытки из-за этих водителей. <…> Они создали свои группы в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), помимо этого, наклеили стикеры с QR-кодом на столбах на автобусных остановках. Они автоматически выводят на заказ такси. Мы выявили этот способ совместно с полицией», — рассказал Али Аккая РИА Новости.

Как пояснил председатель палаты, на столбах в Аланье размещены наклейки на русском языке с QR-кодом и надписью «сканируй и заказывай такси». Решением проблемы Аккая назвал полномасштабную операцию у аэропорта, так как, по его словам, большинство водителей-нелегалов отвозят туристов из аэропорта Аланьи «Газипаша».

При этом Аккая не смог назвать примерное число водителей, промышляющих этим бизнесом, но отметил, что водители используют личные автомобили с номерами родных регионов. Так, во время очередного рейда были задержаны водитель Lada Priora с номерами из Свердловской области и водитель Kia Optima с номерами из Волынской области Украины. С 15 августа жители и гости Аланьи столкнулись с увеличением стоимости проезда на такси, которое составляет уже целых 42%.

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Турецкие таксисты жалуются на российских и украинских таксистов-нелегалов, отбирающих у них заказы. Из-за такой конкуренции турецкие водители терпят убытки, сообщил председатель палаты водителей Аланьи Али Аккая. «Наши коллеги стали терпеть убытки из-за этих водителей. <…> Они создали свои группы в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), помимо этого, наклеили стикеры с QR-кодом на столбах на автобусных остановках. Они автоматически выводят на заказ такси. Мы выявили этот способ совместно с полицией», — рассказал Али Аккая РИА Новости. Как пояснил председатель палаты, на столбах в Аланье размещены наклейки на русском языке с QR-кодом и надписью «сканируй и заказывай такси». Решением проблемы Аккая назвал полномасштабную операцию у аэропорта, так как, по его словам, большинство водителей-нелегалов отвозят туристов из аэропорта Аланьи «Газипаша». При этом Аккая не смог назвать примерное число водителей, промышляющих этим бизнесом, но отметил, что водители используют личные автомобили с номерами родных регионов. Так, во время очередного рейда были задержаны водитель Lada Priora с номерами из Свердловской области и водитель Kia Optima с номерами из Волынской области Украины. С 15 августа жители и гости Аланьи столкнулись с увеличением стоимости проезда на такси, которое составляет уже целых 42%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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