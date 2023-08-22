Главного IT-специалиста Фонда соцстрахования России осудили за мошенничество

Николая Евдокимова приговорили к семи годам лишения свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главного IT-специалиста Фонда социального страхования (ФСС) России Николая Евдокимова приговорили к семи годам лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщили журналисты.

«После увольнения из фонда программист зарегистрировал на свою организацию права на 46 подсистем НИИС, чем причинил, как посчитало следствие, ущерб ФСС на сотни миллионов рублей. Его адвокаты настаивают, что права на результаты интеллектуальной деятельности не могут быть предметом хищения», — сообщают журналисты « Коммерсанта» .

Уточняется, что Евдокимов мог внести различные изменения в систему имея доступ к исходным кодам «Соцстраха», а также являясь программистом по специальности. При этом их невозможно было бы заметить сотрудникам фонда.

В 2014 году Николай Евдокимов зарегистрировал на «Нист» исключительные права на программы для подсистемы ЕИИС. Ущерб от этого эксперты оценивали в районе от 213 до 310 миллионов рублей. В связи с этим ФСС подал к Евдокимову иск о возмещении ущерба. Служба потребовала ареста всех зарегистрированных на его компанию программ и признании недействительной государственной регистрации программ для ЭВМ.

Сам Евдокимов свою вину так и не признал. Но суд посчитал, что участие в мошенничестве подтверждается доказательствами. Его приговорили к семи годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей с лишением права на протяжении двух лет занимать должности, которые связаны с организационно-распорядительными функциями.