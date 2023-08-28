Военный эксперт рассказал о тайной игре Запада за спиной у Зеленского

Военный эксперт Леонков: Запад расходится во мнении из-за наступления ВСУ
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский (на фото) находится в центре политической игры Запада, сказал Алексей Леонков Фото:
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Запад ведет игру за спиной президента Украины Владимира Зеленского из-за разногласий, касающихся наступления ВСУ. Об этом заявил Военный эксперт Алексей Леонков.

«Это некая игра, которая идет за спиной Зеленского. На Западе существуют как бы две партии: одни говорят, что ВСУ нужно пробовать наступать, а другие говорят, что им нужно обороняться и как можно больше затягивать военные действия. Они никак между собой не могут согласовать позиции», — сказал Алексей Леонков в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, сам украинский лидер придерживается позиции Великобритании, заявляя о нежелании воевать на территории РФ и, в то же время намерении до последнего продолжать конфликт. При этом Вашингтон призывает Киев к решительным действиям при наступлении. Леонков подчеркнул, что американскому президенту Джо Байдену необходимы хоть какие-то результаты в украинском конфликте в преддверии президентских выборов в США.

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Запад ведет игру за спиной президента Украины Владимира Зеленского из-за разногласий, касающихся наступления ВСУ. Об этом заявил Военный эксперт Алексей Леонков. «Это некая игра, которая идет за спиной Зеленского. На Западе существуют как бы две партии: одни говорят, что ВСУ нужно пробовать наступать, а другие говорят, что им нужно обороняться и как можно больше затягивать военные действия. Они никак между собой не могут согласовать позиции», — сказал Алексей Леонков в эфире радио Sputnik. По словам эксперта, сам украинский лидер придерживается позиции Великобритании, заявляя о нежелании воевать на территории РФ и, в то же время намерении до последнего продолжать конфликт. При этом Вашингтон призывает Киев к решительным действиям при наступлении. Леонков подчеркнул, что американскому президенту Джо Байдену необходимы хоть какие-то результаты в украинском конфликте в преддверии президентских выборов в США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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