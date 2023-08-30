The Hill: США проигрывают в информационной войне против России

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, переговоры, круглый стол, лидеры африки
Россия усиливает свое информационное влияние в Африке, пишет The Hill Фото:

США признают поражение в информационной войне против России. Однако в Вашингтоне не оставляют попыток изменить это положение. Об этом пишет издание The Hill.

«Хоть мы и отстали в информационной войне, это битва, которую мы еще можем выиграть», — говорится в материале издания. Автор материала добавил, что Россия ведет информационную войну на нескольких фронтах, используя различные методы, включая создание влиятельной сети и использование информационных операций в регионах с ограниченным вниманием западных СМИ, например в Африке. США со своей стороны не могут предоставить на это внушительного ответа, заключили в издании.

Ранее стало известно, что министерство обороны США проведет исследование российского сегмента интернета в рамках программы «Минерва». Целью этого исследования является расширение знаний о современных методах информационной войны и выявление враждебной дезинформации. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также подтвердил, что США разрабатывают планы информационной войны против России, передает Life.

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США признают поражение в информационной войне против России. Однако в Вашингтоне не оставляют попыток изменить это положение. Об этом пишет издание The Hill. «Хоть мы и отстали в информационной войне, это битва, которую мы еще можем выиграть», — говорится в материале издания. Автор материала добавил, что Россия ведет информационную войну на нескольких фронтах, используя различные методы, включая создание влиятельной сети и использование информационных операций в регионах с ограниченным вниманием западных СМИ, например в Африке. США со своей стороны не могут предоставить на это внушительного ответа, заключили в издании. Ранее стало известно, что министерство обороны США проведет исследование российского сегмента интернета в рамках программы «Минерва». Целью этого исследования является расширение знаний о современных методах информационной войны и выявление враждебной дезинформации. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также подтвердил, что США разрабатывают планы информационной войны против России, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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