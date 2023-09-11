Воробьев в третий раз стал губернатором Московской области

Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов

11 сентября 2023 в 07:54 Размер текста - 17 +

Андрей Воробьев занимает пост главы Московской области с 2012 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев (партия «Единая Россия») побеждает на выборах главы региона с 83,68% голосов. Такую информацию передает ЦИК РФ при обработке 100% бюллетеней. Андрей Воробьев набрал 83,68%. Его оппоненты отстали: Александр Наумов от КПРФ — 6,37%, Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия» — 4,05%, а Кирилл Жигарев из ЛДПР — 4,81%. Такие данные приводит официальный сайт ЦИК. Воробьев будет занимать пост главы Московской области ближайшие пять лет. Этот пост он впервые получил в 2012 году. В единый день голосования в России завершились трехдневные выборы. Было замещено 32 тысячи мандатов. Система дистанционного электронного голосования использовалась в 24 субъектах, в 18 регионах она применялась впервые.

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев (партия «Единая Россия») побеждает на выборах главы региона с 83,68% голосов. Такую информацию передает ЦИК РФ при обработке 100% бюллетеней. Андрей Воробьев набрал 83,68%. Его оппоненты отстали: Александр Наумов от КПРФ — 6,37%, Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия» — 4,05%, а Кирилл Жигарев из ЛДПР — 4,81%. Такие данные приводит официальный сайт ЦИК. Воробьев будет занимать пост главы Московской области ближайшие пять лет. Этот пост он впервые получил в 2012 году. В единый день голосования в России завершились трехдневные выборы. Было замещено 32 тысячи мандатов. Система дистанционного электронного голосования использовалась в 24 субъектах, в 18 регионах она применялась впервые.