Воробьев в третий раз стал губернатором Московской области

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев (партия «Единая Россия») побеждает на выборах главы региона с 83,68% голосов. Такую информацию передает ЦИК РФ при обработке 100% бюллетеней.
Андрей Воробьев набрал 83,68%. Его оппоненты отстали: Александр Наумов от КПРФ — 6,37%, Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия» — 4,05%, а Кирилл Жигарев из ЛДПР — 4,81%. Такие данные
Воробьев будет занимать пост главы Московской области ближайшие пять лет. Этот пост он впервые получил в 2012 году.
В единый день голосования в России завершились трехдневные выборы. Было замещено 32 тысячи мандатов. Система дистанционного электронного голосования использовалась в 24 субъектах, в 18 регионах она применялась впервые.
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