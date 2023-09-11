Воробьев в третий раз стал губернатором Московской области

Воробьев побеждает на выборах главы Подмосковья с 83,68% голосов
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Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, воробьев андрей
Андрей Воробьев занимает пост главы Московской области с 2012 года Фото:
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Выборы-2023

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев (партия «Единая Россия») побеждает на выборах главы региона с 83,68% голосов. Такую информацию передает ЦИК РФ при обработке 100% бюллетеней.

Андрей Воробьев набрал 83,68%. Его оппоненты отстали: Александр Наумов от КПРФ — 6,37%, Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия» — 4,05%, а Кирилл Жигарев из ЛДПР — 4,81%. Такие данные приводит официальный сайт ЦИК.

Воробьев будет занимать пост главы Московской области ближайшие пять лет. Этот пост он впервые получил в 2012 году.

В единый день голосования в России завершились трехдневные выборы. Было замещено 32 тысячи мандатов. Система дистанционного электронного голосования использовалась в 24 субъектах, в 18 регионах она применялась впервые.

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Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев (партия «Единая Россия») побеждает на выборах главы региона с 83,68% голосов. Такую информацию передает ЦИК РФ при обработке 100% бюллетеней. Андрей Воробьев набрал 83,68%. Его оппоненты отстали: Александр Наумов от КПРФ — 6,37%, Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия» — 4,05%, а Кирилл Жигарев из ЛДПР — 4,81%. Такие данные приводит официальный сайт ЦИК. Воробьев будет занимать пост главы Московской области ближайшие пять лет. Этот пост он впервые получил в 2012 году. В единый день голосования в России завершились трехдневные выборы. Было замещено 32 тысячи мандатов. Система дистанционного электронного голосования использовалась в 24 субъектах, в 18 регионах она применялась впервые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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