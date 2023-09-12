ANFR: во Франции запретили продажи iPhone 12

Во Франции запретили продажи IPhone 12 из-за превышения показателя, который измеряет вредное воздействие телефона на здоровье человека. Об этом сообщает Национальное агентство по частотам Франции (ANFR).
«[ANFR] предписывает компании Apple сделать все возможное для скорейшего устранения этой неисправности. В противном случае Apple будет обязана отозвать все уже проданные устройства», —
В IPhone 12 заметили превышение предела удельного коэффициента поглощения. Этот показатель используется для измерения вредного воздействия мобильных телефонов на человека. У такой модели телефона допустимый показатель — четыре ватта на один килограмм, однако ANFR заметило превышение до 5,7 ватта на один килограмм.
Ранее россиян предостерегли от покупки iPhone 11 и 12. Это связано с тем, что большинство телефонов восстановлено в подпольных условиях, передает телеканал 360.
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