12 сентября 2023

ANFR: во Франции запретили продажи iPhone 12

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт продаж iPhone 12 в re:Store. Екатеринбург, айфон, iphone, гаджет, iphone 12
В IPhone 12 во Франции превышен показатель, измеряющий вредное влияние на здоровье человека Фото:

Во Франции запретили продажи IPhone 12 из-за превышения показателя, который измеряет вредное воздействие телефона на здоровье человека. Об этом сообщает Национальное агентство по частотам Франции (ANFR).

«[ANFR] предписывает компании Apple сделать все возможное для скорейшего устранения этой неисправности. В противном случае Apple будет обязана отозвать все уже проданные устройства», — говорится на сайте агентства.

В IPhone 12 заметили превышение предела удельного коэффициента поглощения. Этот показатель используется для измерения вредного воздействия мобильных телефонов на человека. У такой модели телефона допустимый показатель — четыре ватта на один килограмм, однако ANFR заметило превышение до 5,7 ватта на один килограмм.

Ранее россиян предостерегли от покупки iPhone 11 и 12. Это связано с тем, что большинство телефонов восстановлено в подпольных условиях, передает телеканал 360.

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Во Франции запретили продажи IPhone 12 из-за превышения показателя, который измеряет вредное воздействие телефона на здоровье человека. Об этом сообщает Национальное агентство по частотам Франции (ANFR). «[ANFR] предписывает компании Apple сделать все возможное для скорейшего устранения этой неисправности. В противном случае Apple будет обязана отозвать все уже проданные устройства», — говорится на сайте агентства. В IPhone 12 заметили превышение предела удельного коэффициента поглощения. Этот показатель используется для измерения вредного воздействия мобильных телефонов на человека. У такой модели телефона допустимый показатель — четыре ватта на один килограмм, однако ANFR заметило превышение до 5,7 ватта на один килограмм. Ранее россиян предостерегли от покупки iPhone 11 и 12. Это связано с тем, что большинство телефонов восстановлено в подпольных условиях, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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