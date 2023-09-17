Президент Сербии позавидовал помощи Евросоюза Украине

Вучич обратил внимание, что ЕС скорее дали Украине статус кандидата, чем Сербии

17 сентября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Александр Вучич отметил, что ЕС предвзято относятся к Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Президент Сербии Александр Вучич обратил внимание, что Украина получила статус кандидата в Евросоюз спустя четыре месяца после подачи заявления. В свою очередь Белграду пришлось ждать более четырех лет для этого. «Это показывает нам, что такой политической поддержки у нас Сербии никогда не было, какая есть сейчас у Украины», — подчеркнул Александр Вучич. Его слова передает Financial Times. При этом глава Сербии уточнил, что не имеет ничего против Украины. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. В июне она получила статус кандидата. В США предполагают, что вступление Украины в союз затянется на годы. В Великобритании считают, что если Украина и сможет вступить в ЕС, то это приведет к расколу внутри самого союза.

Президент Сербии Александр Вучич обратил внимание, что Украина получила статус кандидата в Евросоюз спустя четыре месяца после подачи заявления. В свою очередь Белграду пришлось ждать более четырех лет для этого. «Это показывает нам, что такой политической поддержки у нас Сербии никогда не было, какая есть сейчас у Украины», — подчеркнул Александр Вучич. Его слова передает Financial Times. При этом глава Сербии уточнил, что не имеет ничего против Украины. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. В июне она получила статус кандидата. В США предполагают, что вступление Украины в союз затянется на годы. В Великобритании считают, что если Украина и сможет вступить в ЕС, то это приведет к расколу внутри самого союза.