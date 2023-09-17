Президент Сербии позавидовал помощи Евросоюза Украине

Вучич обратил внимание, что ЕС скорее дали Украине статус кандидата, чем Сербии
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НАТО. Москва. stock, stock, Александр Вучич
Александр Вучич отметил, что ЕС предвзято относятся к Украине Фото:

Президент Сербии Александр Вучич обратил внимание, что Украина получила статус кандидата в Евросоюз спустя четыре месяца после подачи заявления. В свою очередь Белграду пришлось ждать более четырех лет для этого.

«Это показывает нам, что такой политической поддержки у нас Сербии никогда не было, какая есть сейчас у Украины», — подчеркнул Александр Вучич. Его слова передает Financial Times. При этом глава Сербии уточнил, что не имеет ничего против Украины.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. В июне она получила статус кандидата. В США предполагают, что вступление Украины в союз затянется на годы. В Великобритании считают, что если Украина и сможет вступить в ЕС, то это приведет к расколу внутри самого союза.

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Президент Сербии Александр Вучич обратил внимание, что Украина получила статус кандидата в Евросоюз спустя четыре месяца после подачи заявления. В свою очередь Белграду пришлось ждать более четырех лет для этого. «Это показывает нам, что такой политической поддержки у нас Сербии никогда не было, какая есть сейчас у Украины», — подчеркнул Александр Вучич. Его слова передает Financial Times. При этом глава Сербии уточнил, что не имеет ничего против Украины. Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. В июне она получила статус кандидата. В США предполагают, что вступление Украины в союз затянется на годы. В Великобритании считают, что если Украина и сможет вступить в ЕС, то это приведет к расколу внутри самого союза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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