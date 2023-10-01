Redacted: США будут терять 3600 солдат в день в войне с РФ

02 октября 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

США не готовы к противостоянию с Россией и Китаем Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones Потенциальный военный конфликт с Россией или Китаем обойдется Соединенным Штатам Америки в 3600 жертв в день. Данные указаны в новых официальных документах Вашингтона, сообщают Redacted. «Согласно новым официальным документам США, потенциальная война с Россией или Китаем будет обходиться Штатам в 3600 жертв в день. И вместо того чтобы попытаться предотвратить ее, США решили развернуть масштабную призывную кампанию», — отмечают Redacted . По словам ведущих подкаста, США не готовы к противостоянию. Россия и Китай будут «поглощать все, что мы кидаем в их сторону». К тому же, 3600 жертв — это не значит погибшие. Это значит нетрудоспособные или инвалиды. Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что власти США готовятся начать полномасштабную войну с Россией в 2024 году, передает «Национальная служба новостей». Сценариев войны США и РФ два — обычным вооружением и ядерный, считает генерал-майор авиации Сергей Липовой, пишет MK.RU. По его словам, при реализации второго сценария победителей не будет.

Потенциальный военный конфликт с Россией или Китаем обойдется Соединенным Штатам Америки в 3600 жертв в день. Данные указаны в новых официальных документах Вашингтона, сообщают Redacted. «Согласно новым официальным документам США, потенциальная война с Россией или Китаем будет обходиться Штатам в 3600 жертв в день. И вместо того чтобы попытаться предотвратить ее, США решили развернуть масштабную призывную кампанию», — отмечают Redacted. По словам ведущих подкаста, США не готовы к противостоянию. Россия и Китай будут «поглощать все, что мы кидаем в их сторону». К тому же, 3600 жертв — это не значит погибшие. Это значит нетрудоспособные или инвалиды. Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что власти США готовятся начать полномасштабную войну с Россией в 2024 году, передает «Национальная служба новостей». Сценариев войны США и РФ два — обычным вооружением и ядерный, считает генерал-майор авиации Сергей Липовой, пишет MK.RU. По его словам, при реализации второго сценария победителей не будет.