01 октября 2023

Redacted: США будут терять 3600 солдат в день в войне с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, инструктор, полигон, всу, stock
США не готовы к противостоянию с Россией и Китаем Фото:

Потенциальный военный конфликт с Россией или Китаем обойдется Соединенным Штатам Америки в 3600 жертв в день. Данные указаны в новых официальных документах Вашингтона, сообщают Redacted.

«Согласно новым официальным документам США, потенциальная война с Россией или Китаем будет обходиться Штатам в 3600 жертв в день. И вместо того чтобы попытаться предотвратить ее, США решили развернуть масштабную призывную кампанию», — отмечают Redacted.

По словам ведущих подкаста, США не готовы к противостоянию. Россия и Китай будут «поглощать все, что мы кидаем в их сторону». К тому же, 3600 жертв — это не значит погибшие. Это значит нетрудоспособные или инвалиды.

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что власти США готовятся начать полномасштабную войну с Россией в 2024 году, передает «Национальная служба новостей». Сценариев войны США и РФ два — обычным вооружением и ядерный, считает генерал-майор авиации Сергей Липовой, пишет MK.RU. По его словам, при реализации второго сценария победителей не будет.

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Потенциальный военный конфликт с Россией или Китаем обойдется Соединенным Штатам Америки в 3600 жертв в день. Данные указаны в новых официальных документах Вашингтона, сообщают Redacted. «Согласно новым официальным документам США, потенциальная война с Россией или Китаем будет обходиться Штатам в 3600 жертв в день. И вместо того чтобы попытаться предотвратить ее, США решили развернуть масштабную призывную кампанию», — отмечают Redacted. По словам ведущих подкаста, США не готовы к противостоянию. Россия и Китай будут «поглощать все, что мы кидаем в их сторону». К тому же, 3600 жертв — это не значит погибшие. Это значит нетрудоспособные или инвалиды. Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что власти США готовятся начать полномасштабную войну с Россией в 2024 году, передает «Национальная служба новостей». Сценариев войны США и РФ два — обычным вооружением и ядерный, считает генерал-майор авиации Сергей Липовой, пишет MK.RU. По его словам, при реализации второго сценария победителей не будет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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