Песков прокомментировал предложение Кадырова перенести выборы президента

Необходимо соблюдать все требования Конституции РФ, касающихся проведения президентских выборов. Такое заявление в выступлении на Российском географическом обществе сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова перенести проведение выборов главы государства во время проведения СВО.
«Что касается проведения выборов, то здесь необходимо соблюдать все требования конституции РФ», — заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что такая направленность основывается на словах президента России Владимира Путина. Существуют большие сомнения в том, что кто-либо сможет оказать конкуренцию действующему президенту на предстоящих выборах, заключил Песков. Сам Путин пока не объявлял о своем выдвижении.
Рамзан Кадыров предложил отменить предстоящие выборы президента из-за проведения спецоперации. Он высказал свое предложение в ходе флешмоба, посвященного дню рождения Владимира Путина. Кадыров предложил либо единогласно поддержать действующего главу государства на выборах, либо временно отменить выборы, так как нет другого человека, способного защитить страну.
Необходимо соблюдать все требования Конституции РФ, касающихся проведения президентских выборов. Такое заявление в выступлении на Российском географическом обществе сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова перенести проведение выборов главы государства во время проведения СВО. «Что касается проведения выборов, то здесь необходимо соблюдать все требования конституции РФ», — заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что такая направленность основывается на словах президента России Владимира Путина. Существуют большие сомнения в том, что кто-либо сможет оказать конкуренцию действующему президенту на предстоящих выборах, заключил Песков. Сам Путин пока не объявлял о своем выдвижении. Рамзан Кадыров предложил отменить предстоящие выборы президента из-за проведения спецоперации. Он высказал свое предложение в ходе флешмоба, посвященного дню рождения Владимира Путина. Кадыров предложил либо единогласно поддержать действующего главу государства на выборах, либо временно отменить выборы, так как нет другого человека, способного защитить страну.