В ЯНАО подорожавшую лыжную базу построит подрядчик из Тюмени

Строительством лыжной базы в Новом Уренгое займется ООО «Гарант» из Тюмени

31 октября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое подписан контракт на строительство лыжной базы (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Новом Уренгое строительством лыжной базы займется фирма «Гарант», зарегистрированная в Тюмени. Поиск подрядчика проходил еще летом, но после того, как на аукцион не поступило ни одной заявки, цена контракта была увеличена на 122 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на портале «Госзакупки». «Управление муниципального хозяйства Нового Уренгоя заключило контракт с ООО „Гарант“ на выполнение работ по строительству лыжной базы и стадиона с лыжно-роллерной трассой, в том числе и на проведение проектно-изыскательных работ. Цена контракта составила 1 миллиард 322 миллиона 987 тысяч рублей», — следует из данных карточки, размещенной на платформе «Госзакупки». Подрядчик уже имеет контракты в ЯНАО, в частности он занимается строительством арт-резиденции в Губкинском за 378 миллионов рублей. По данным портала «Rusprofile», ООО «Гарант» зарегистрировано в Тюмени. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое будет построен комплекс для занятий лыжным спортом на территории существующей базы «Кристалл». На построенной лыжно-роллерной трассе можно будет заниматься тренировками круглогодично.

В Новом Уренгое строительством лыжной базы займется фирма «Гарант», зарегистрированная в Тюмени. Поиск подрядчика проходил еще летом, но после того, как на аукцион не поступило ни одной заявки, цена контракта была увеличена на 122 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на портале «Госзакупки». «Управление муниципального хозяйства Нового Уренгоя заключило контракт с ООО „Гарант“ на выполнение работ по строительству лыжной базы и стадиона с лыжно-роллерной трассой, в том числе и на проведение проектно-изыскательных работ. Цена контракта составила 1 миллиард 322 миллиона 987 тысяч рублей», — следует из данных карточки, размещенной на платформе «Госзакупки». Подрядчик уже имеет контракты в ЯНАО, в частности он занимается строительством арт-резиденции в Губкинском за 378 миллионов рублей. По данным портала «Rusprofile», ООО «Гарант» зарегистрировано в Тюмени. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое будет построен комплекс для занятий лыжным спортом на территории существующей базы «Кристалл». На построенной лыжно-роллерной трассе можно будет заниматься тренировками круглогодично.