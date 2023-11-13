Госдума запретит деятельность магов в России

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По мнению представителей ГД, этот запрет поможет получить бюджету страны новые налоги Фото:

В Госдуме планируют создать законопроект о запрете деятельности магов на территории России. Об этом сообщил депутат ГД Александр Спиридонов («Единая Россия»).

«О запрете деятельности колдунов, ведьм и прочих шарлатанов. <…> Законопроект будет подготовлен при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства», — передает слова Спиридонова «Российская газета». Политик добавил, что, по мнению представителей Госдумы, запрет на работу магов в РФ поможем бюджету страны получить новые налоги. По его словам, вместо «регулирования магии» нужно направить максимум сил на развитие научной сферы и образования в стране.

Ранее, несмотря на официальную отмену, в Перми прошел фестиваль магии. Его хотели отменить из-за давления настоятеля Петропавловского собора Перми иерея Сергия Кармашева и представителей Русской православной церкви. Фестиваль был приурочен к пятилетию мастерской «Две метлы».

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В Госдуме планируют создать законопроект о запрете деятельности магов на территории России. Об этом сообщил депутат ГД Александр Спиридонов («Единая Россия»). «О запрете деятельности колдунов, ведьм и прочих шарлатанов. <…> Законопроект будет подготовлен при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства», — передает слова Спиридонова «Российская газета». Политик добавил, что, по мнению представителей Госдумы, запрет на работу магов в РФ поможем бюджету страны получить новые налоги. По его словам, вместо «регулирования магии» нужно направить максимум сил на развитие научной сферы и образования в стране. Ранее, несмотря на официальную отмену, в Перми прошел фестиваль магии. Его хотели отменить из-за давления настоятеля Петропавловского собора Перми иерея Сергия Кармашева и представителей Русской православной церкви. Фестиваль был приурочен к пятилетию мастерской «Две метлы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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