Госдума запретит деятельность магов в России

13 ноября 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

По мнению представителей ГД, этот запрет поможет получить бюджету страны новые налоги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Госдуме планируют создать законопроект о запрете деятельности магов на территории России. Об этом сообщил депутат ГД Александр Спиридонов («Единая Россия»). «О запрете деятельности колдунов, ведьм и прочих шарлатанов. <…> Законопроект будет подготовлен при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства», — передает слова Спиридонова «Российская газета». Политик добавил, что, по мнению представителей Госдумы, запрет на работу магов в РФ поможем бюджету страны получить новые налоги. По его словам, вместо «регулирования магии» нужно направить максимум сил на развитие научной сферы и образования в стране. Ранее, несмотря на официальную отмену, в Перми прошел фестиваль магии. Его хотели отменить из-за давления настоятеля Петропавловского собора Перми иерея Сергия Кармашева и представителей Русской православной церкви. Фестиваль был приурочен к пятилетию мастерской «Две метлы».

В Госдуме планируют создать законопроект о запрете деятельности магов на территории России. Об этом сообщил депутат ГД Александр Спиридонов («Единая Россия»). «О запрете деятельности колдунов, ведьм и прочих шарлатанов. <…> Законопроект будет подготовлен при поддержке Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства», — передает слова Спиридонова «Российская газета». Политик добавил, что, по мнению представителей Госдумы, запрет на работу магов в РФ поможем бюджету страны получить новые налоги. По его словам, вместо «регулирования магии» нужно направить максимум сил на развитие научной сферы и образования в стране. Ранее, несмотря на официальную отмену, в Перми прошел фестиваль магии. Его хотели отменить из-за давления настоятеля Петропавловского собора Перми иерея Сергия Кармашева и представителей Русской православной церкви. Фестиваль был приурочен к пятилетию мастерской «Две метлы».