Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией

На Украине отправили в отставку четырех заместителей командующего Национальной гвардией: Владимир Кондратюк, Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. Соответствующий документ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.
«С должности уволены первый заместитель командующего Владимир Кондратюк и три заместителя — Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко», — говорится в документе, размещенном на сайте президента Украины. Также опубликован указ Зеленского о назначении первым заместителем командующего Нацгвардией Вадима Гладкова, а заместителями — Александра Белоуса и Алексея Осипенко.
Зеленский подписывал указ об увольнении с поста заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. Причиной увольнения стал скандал. Предположительно Тарасовский обвинил ряд своих сослуживцев в организации слежки за собой.
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