24 ноября 2023

Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией

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Зеленский подписал указ о новом назначении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине отправили в отставку четырех заместителей командующего Национальной гвардией: Владимир Кондратюк, Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. Соответствующий документ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

«С должности уволены первый заместитель командующего Владимир Кондратюк и три заместителя — Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко», — говорится в документе, размещенном на сайте президента Украины. Также опубликован указ Зеленского о назначении первым заместителем командующего Нацгвардией Вадима Гладкова, а заместителями — Александра Белоуса и Алексея Осипенко.

Зеленский подписывал указ об увольнении с поста заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. Причиной увольнения стал скандал. Предположительно Тарасовский обвинил ряд своих сослуживцев в организации слежки за собой.

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На Украине отправили в отставку четырех заместителей командующего Национальной гвардией: Владимир Кондратюк, Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. Соответствующий документ подписал украинский лидер Владимир Зеленский. «С должности уволены первый заместитель командующего Владимир Кондратюк и три заместителя — Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко», — говорится в документе, размещенном на сайте президента Украины. Также опубликован указ Зеленского о назначении первым заместителем командующего Нацгвардией Вадима Гладкова, а заместителями — Александра Белоуса и Алексея Осипенко. Зеленский подписывал указ об увольнении с поста заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. Причиной увольнения стал скандал. Предположительно Тарасовский обвинил ряд своих сослуживцев в организации слежки за собой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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