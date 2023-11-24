В мире Украина Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией 25 ноября 2023 в 01:09 Размер текста - 17 + Зеленский подписал указ о новом назначении Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине отправили в отставку четырех заместителей командующего Национальной гвардией: Владимир Кондратюк, Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. Соответствующий документ подписал украинский лидер Владимир Зеленский. «С должности уволены первый заместитель командующего Владимир Кондратюк и три заместителя — Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко», — говорится в документе, размещенном на сайте президента Украины. Также опубликован указ Зеленского о назначении первым заместителем командующего Нацгвардией Вадима Гладкова, а заместителями — Александра Белоуса и Алексея Осипенко. Зеленский подписывал указ об увольнении с поста заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. Причиной увольнения стал скандал. Предположительно Тарасовский обвинил ряд своих сослуживцев в организации слежки за собой. На Украине отправили в отставку четырех заместителей командующего Национальной гвардией: Владимир Кондратюк, Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. Соответствующий документ подписал украинский лидер Владимир Зеленский. «С должности уволены первый заместитель командующего Владимир Кондратюк и три заместителя — Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко», — говорится в документе, размещенном на сайте президента Украины. Также опубликован указ Зеленского о назначении первым заместителем командующего Нацгвардией Вадима Гладкова, а заместителями — Александра Белоуса и Алексея Осипенко. Зеленский подписывал указ об увольнении с поста заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. Причиной увольнения стал скандал. Предположительно Тарасовский обвинил ряд своих сослуживцев в организации слежки за собой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям