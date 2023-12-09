09 декабря 2023

Antidiplomatico: Ермак станет самым безопасным для Зеленского преемником

© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство кандидатов в президенты Украины представляют угрозу жизни и карьере Зеленского Фото:

Самым безопасным преемником нынешнего президента Украины Владимира Зеленского может стать глава его администрации Андрей Ермак. Такое мнение высказали журналисты итальянского издания.

«Самым безопасным вариантом для него (Зеленского — прим. URA.RU) может стать выдвижение на следующих выборах главы его администрации Андрея Ермака. Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула», — сообщается в материале Antidiplomatico. По мнению автора материала, остальные кандидаты на пост президента Украины представляют угрозу не только политической карьере Зеленского, но и его жизни.

По результатам опросов, приведенным в The Economist рейтинг Зеленского упал до 37%, а одобрение деятельности главкома ВСУ Валерия Залужного уже составляет 70%. У украинского лидера может возникнуть соблазн провести президентские выборы в своей стране как можно раньше, пока у него сохраняется политический рейтинг, сообщала FT.

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Самым безопасным преемником нынешнего президента Украины Владимира Зеленского может стать глава его администрации Андрей Ермак. Такое мнение высказали журналисты итальянского издания. «Самым безопасным вариантом для него (Зеленского — прим. URA.RU) может стать выдвижение на следующих выборах главы его администрации Андрея Ермака. Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула», — сообщается в материале Antidiplomatico. По мнению автора материала, остальные кандидаты на пост президента Украины представляют угрозу не только политической карьере Зеленского, но и его жизни. По результатам опросов, приведенным в The Economist рейтинг Зеленского упал до 37%, а одобрение деятельности главкома ВСУ Валерия Залужного уже составляет 70%. У украинского лидера может возникнуть соблазн провести президентские выборы в своей стране как можно раньше, пока у него сохраняется политический рейтинг, сообщала FT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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