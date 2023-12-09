Antidiplomatico: Ермак станет самым безопасным для Зеленского преемником

10 декабря 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

Большинство кандидатов в президенты Украины представляют угрозу жизни и карьере Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Самым безопасным преемником нынешнего президента Украины Владимира Зеленского может стать глава его администрации Андрей Ермак. Такое мнение высказали журналисты итальянского издания. «Самым безопасным вариантом для него (Зеленского — прим. URA.RU) может стать выдвижение на следующих выборах главы его администрации Андрея Ермака. Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула», — сообщается в материале Antidiplomatico . По мнению автора материала, остальные кандидаты на пост президента Украины представляют угрозу не только политической карьере Зеленского, но и его жизни. По результатам опросов, приведенным в The Economist рейтинг Зеленского упал до 37%, а одобрение деятельности главкома ВСУ Валерия Залужного уже составляет 70%. У украинского лидера может возникнуть соблазн провести президентские выборы в своей стране как можно раньше, пока у него сохраняется политический рейтинг, сообщала FT.

Самым безопасным преемником нынешнего президента Украины Владимира Зеленского может стать глава его администрации Андрей Ермак. Такое мнение высказали журналисты итальянского издания. «Самым безопасным вариантом для него (Зеленского — прим. URA.RU) может стать выдвижение на следующих выборах главы его администрации Андрея Ермака. Это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить отличную возможность для такой смены караула», — сообщается в материале Antidiplomatico. По мнению автора материала, остальные кандидаты на пост президента Украины представляют угрозу не только политической карьере Зеленского, но и его жизни. По результатам опросов, приведенным в The Economist рейтинг Зеленского упал до 37%, а одобрение деятельности главкома ВСУ Валерия Залужного уже составляет 70%. У украинского лидера может возникнуть соблазн провести президентские выборы в своей стране как можно раньше, пока у него сохраняется политический рейтинг, сообщала FT.