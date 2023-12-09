09 декабря 2023

Германия передаст России чеченца, убившего транссексуала

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Чеченца, убившего транссексуала в Германии, могут депортировать Фото:

Суд в Германии постановил экстрадировать в Россию чеченца Нуради А., который в 2022 году избил до смерти транссексуала Мальте К. в городе Мюнстер. Об этом сообщает Bild.

«Административный суд Мюнстера постановил, что Нуради А. может быть депортирован», — передает немецкое издание. Журналисты напомнили, что в августе 2022 года уроженец Чечни избил до смерти транссексуала во время гей-парада Christopher Street Day.

Отмечается, что изначально Нуради А. оскорблял участников парада, после чего за них вступился Мальте К. По мнению немецких психологов, чеченец сделал это, так как у него у самого есть скрытые гомосексуальные желания. Обвиняемый уже оспорил решение суда о депортации, сославшись на потенциальную угрозу своей жизни.

*ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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Суд в Германии постановил экстрадировать в Россию чеченца Нуради А., который в 2022 году избил до смерти транссексуала Мальте К. в городе Мюнстер. Об этом сообщает Bild. «Административный суд Мюнстера постановил, что Нуради А. может быть депортирован», — передает немецкое издание. Журналисты напомнили, что в августе 2022 года уроженец Чечни избил до смерти транссексуала во время гей-парада Christopher Street Day. Отмечается, что изначально Нуради А. оскорблял участников парада, после чего за них вступился Мальте К. По мнению немецких психологов, чеченец сделал это, так как у него у самого есть скрытые гомосексуальные желания. Обвиняемый уже оспорил решение суда о депортации, сославшись на потенциальную угрозу своей жизни. *ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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