Киркоров поставил дома елку за 1,5 миллиона рублей

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Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
В потраченную сумму входят ель, игрушки на нее и декорации для дома Фото:

Народный артист России, эстрадный певец Филипп Киркоров в преддверии Нового года поставил дома елку, стоимость убранства которой обошлась в 1,5 млн рублей. В эту сумму входят игрушки и праздничные декорации для дома.

«Елка, игрушки, лестница и украшение дома в этом году обошлись артисту в 1,5 миллиона рублей», — передает 78.ru. Певец остается королем не только в сфере шоу-бизнеса, но и в плане декораций к Новому году.

Ранее сообщалось, что Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе 5,5 млн рублей. При этом несколько недель назад сумма долга была меньше. По данным telegram-канала Baza, певец может закрыть задолженность за 30 минут выступления на новогодних праздниках.

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Народный артист России, эстрадный певец Филипп Киркоров в преддверии Нового года поставил дома елку, стоимость убранства которой обошлась в 1,5 млн рублей. В эту сумму входят игрушки и праздничные декорации для дома. «Елка, игрушки, лестница и украшение дома в этом году обошлись артисту в 1,5 миллиона рублей», — передает 78.ru. Певец остается королем не только в сфере шоу-бизнеса, но и в плане декораций к Новому году. Ранее сообщалось, что Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе 5,5 млн рублей. При этом несколько недель назад сумма долга была меньше. По данным telegram-канала Baza, певец может закрыть задолженность за 30 минут выступления на новогодних праздниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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