Киркоров поставил дома елку за 1,5 миллиона рублей

15 декабря 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

В потраченную сумму входят ель, игрушки на нее и декорации для дома Фото: wikipedia.org Народный артист России, эстрадный певец Филипп Киркоров в преддверии Нового года поставил дома елку, стоимость убранства которой обошлась в 1,5 млн рублей. В эту сумму входят игрушки и праздничные декорации для дома. «Елка, игрушки, лестница и украшение дома в этом году обошлись артисту в 1,5 миллиона рублей», — передает 78.ru. Певец остается королем не только в сфере шоу-бизнеса, но и в плане декораций к Новому году. Ранее сообщалось, что Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе 5,5 млн рублей. При этом несколько недель назад сумма долга была меньше. По данным telegram-канала Baza, певец может закрыть задолженность за 30 минут выступления на новогодних праздниках.

Народный артист России, эстрадный певец Филипп Киркоров в преддверии Нового года поставил дома елку, стоимость убранства которой обошлась в 1,5 млн рублей. В эту сумму входят игрушки и праздничные декорации для дома. «Елка, игрушки, лестница и украшение дома в этом году обошлись артисту в 1,5 миллиона рублей», — передает 78.ru. Певец остается королем не только в сфере шоу-бизнеса, но и в плане декораций к Новому году. Ранее сообщалось, что Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе 5,5 млн рублей. При этом несколько недель назад сумма долга была меньше. По данным telegram-канала Baza, певец может закрыть задолженность за 30 минут выступления на новогодних праздниках.