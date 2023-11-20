Стало известно о миллионных долгах Киркорова

Baza: Киркоров должен налоговой 5,5 млн рублей
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День народного единства. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров может отбить долги за 30 минут выступления на новогодних праздниках, пишет Baza Фото:

Российский певец Филипп Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе 5,5 млн рублей. Об этом сообщил telegram-канала Baza.

«Сейчас за Киркоровым числится долг в 5 587 333 рублей с копейками. При этом две недели назад долг был в два раза меньше», — пишет Baza.

По данным telegram-канала, певец может отбить долги за 30 минут выступления на новогодних праздниках. По информации организатора концертов Табриза Шахиди, звезды такого уровня получают от семи до 10 млн рублей за 45-минутное выступление.

Ранее telegram-каналы сообщили о налоговых долгах певца Валерия Меладзе. Он задолжал 275 тысяч рублей.

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Российский певец Филипп Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе 5,5 млн рублей. Об этом сообщил telegram-канала Baza. «Сейчас за Киркоровым числится долг в 5 587 333 рублей с копейками. При этом две недели назад долг был в два раза меньше», — пишет Baza. По данным telegram-канала, певец может отбить долги за 30 минут выступления на новогодних праздниках. По информации организатора концертов Табриза Шахиди, звезды такого уровня получают от семи до 10 млн рублей за 45-минутное выступление. Ранее telegram-каналы сообщили о налоговых долгах певца Валерия Меладзе. Он задолжал 275 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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