Стало известно о миллионных долгах Киркорова

Филипп Киркоров может отбить долги за 30 минут выступления на новогодних праздниках, пишет Baza
Российский певец Филипп Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе 5,5 млн рублей. Об этом сообщил telegram-канала Baza.
«Сейчас за Киркоровым числится долг в 5 587 333 рублей с копейками. При этом две недели назад долг был в два раза меньше», — пишет Baza.
По данным telegram-канала, певец может отбить долги за 30 минут выступления на новогодних праздниках. По информации организатора концертов Табриза Шахиди, звезды такого уровня получают от семи до 10 млн рублей за 45-минутное выступление.
Ранее telegram-каналы сообщили о налоговых долгах певца Валерия Меладзе. Он задолжал 275 тысяч рублей.
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