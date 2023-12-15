ОКР не будет спонсировать спортсменов с нейтральным статусом

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Встреча олимпийцев в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, медаль, серебро, олимпиада рио 2016, олимпийская награда
ОКР полностью прекратил финансирование нейтрализованных атлетов, сказал Поздняков Фото:

Олимпийский комитет России (ОКР) не будет финансировать спортсменов, которые будут выступать на Играх-2024 в Париже под нейтральным статусом. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

«Среди тех спортсменов, которые получат выплаты от ОКР, не будет тех, что согласились на нейтральный статус. Мы полностью прекратили финансирование нейтрализованных атлетов», — заявил Станислав Поздняков, его слова приводит RT. На Олимпиаде в Париже, которая пройдет в следующем году, будет запрещена любая российская символика.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду. Однако он отметил, что они должны понимать все риски. На 15 декабря к Играм допущены только шесть человек из РФ, что Поздняков назвал унизительным.

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Олимпийский комитет России (ОКР) не будет финансировать спортсменов, которые будут выступать на Играх-2024 в Париже под нейтральным статусом. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков. «Среди тех спортсменов, которые получат выплаты от ОКР, не будет тех, что согласились на нейтральный статус. Мы полностью прекратили финансирование нейтрализованных атлетов», — заявил Станислав Поздняков, его слова приводит RT. На Олимпиаде в Париже, которая пройдет в следующем году, будет запрещена любая российская символика. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду. Однако он отметил, что они должны понимать все риски. На 15 декабря к Играм допущены только шесть человек из РФ, что Поздняков назвал унизительным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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