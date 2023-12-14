WADA призвало ввести биологические паспорта для нейтральных россиян

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Заседание в Дзержинском райсуде по УВЗ. Нижний Тагил, паспорт, документы, удостоверение личности
Для допуска к соревнованиям российским спортсменам устроят тотальную проверку Фото:

Для спортсменов из России, выступающих под нейтральным флагом, перед Олимпийскими играми в Париже собираются ввести биологические паспорта. С такими требованиями выступило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«WADA по-прежнему скептически и настороженно относится к России. Мы призываем антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены всего мира хотят знать, что все их соперники, независимо откуда они, столкнулись с теми же условиями перед Играми, что и они. Что система их защищает», — передает сообщение агентства РИА Новости.

Представители WADA отметили, что антидопинговые организации проверят спортсменов по анализам крови и мочи. Также для проверки будут использованы разведывательные данные, расследования и образовательные ресурсы.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх. Еще в марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям создать комиссии по вопросу допуска российских спортсменов.

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Для спортсменов из России, выступающих под нейтральным флагом, перед Олимпийскими играми в Париже собираются ввести биологические паспорта. С такими требованиями выступило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). «WADA по-прежнему скептически и настороженно относится к России. Мы призываем антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены всего мира хотят знать, что все их соперники, независимо откуда они, столкнулись с теми же условиями перед Играми, что и они. Что система их защищает», — передает сообщение агентства РИА Новости. Представители WADA отметили, что антидопинговые организации проверят спортсменов по анализам крови и мочи. Также для проверки будут использованы разведывательные данные, расследования и образовательные ресурсы. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх. Еще в марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям создать комиссии по вопросу допуска российских спортсменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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