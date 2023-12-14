WADA призвало ввести биологические паспорта для нейтральных россиян

14 декабря 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Для допуска к соревнованиям российским спортсменам устроят тотальную проверку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для спортсменов из России, выступающих под нейтральным флагом, перед Олимпийскими играми в Париже собираются ввести биологические паспорта. С такими требованиями выступило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). «WADA по-прежнему скептически и настороженно относится к России. Мы призываем антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены всего мира хотят знать, что все их соперники, независимо откуда они, столкнулись с теми же условиями перед Играми, что и они. Что система их защищает», — передает сообщение агентства РИА Новости. Представители WADA отметили, что антидопинговые организации проверят спортсменов по анализам крови и мочи. Также для проверки будут использованы разведывательные данные, расследования и образовательные ресурсы. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх. Еще в марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям создать комиссии по вопросу допуска российских спортсменов.

Для спортсменов из России, выступающих под нейтральным флагом, перед Олимпийскими играми в Париже собираются ввести биологические паспорта. С такими требованиями выступило Всемирное антидопинговое агентство (WADA). «WADA по-прежнему скептически и настороженно относится к России. Мы призываем антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены всего мира хотят знать, что все их соперники, независимо откуда они, столкнулись с теми же условиями перед Играми, что и они. Что система их защищает», — передает сообщение агентства РИА Новости. Представители WADA отметили, что антидопинговые организации проверят спортсменов по анализам крови и мочи. Также для проверки будут использованы разведывательные данные, расследования и образовательные ресурсы. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх. Еще в марте 2023 года МОК рекомендовал международным федерациям создать комиссии по вопросу допуска российских спортсменов.