Путин рассказал, должны ли спортсмены РФ ехать на Олимпиаду-2024

Российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду-2024 года, однако они должны проанализировать все условия МОК и понимать риски. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин во время прямой линии.
«Я всегда говорил: спортсмены тренируются и нужно дать им возможность выступить. Все знают, что наши спортсмены — очевидный вес на соревнованиях. Я и поддерживал то, чтобы наши спортсмены ехали. Но сейчас нужно проанализировать условия МОК», — сказал Владимир Путин. Он также отметил, что конечное решение должны принимать Минспорт и Олимпийский комитет, потому что «отмена флага РФ и гимна» могут быть политически мотивированы и направлены на то, чтобы отсечь российских спортсменов. URA.RU ведет прямой эфир прямой линии.
Ранее МОК допустил российских спортсменов до Олимпиды-2024 года. Однако они должны отказаться от поддержки СВО.
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