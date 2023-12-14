Путин рассказал, должны ли спортсмены РФ ехать на Олимпиаду-2024

Путин: спортсмены должны понимать риски поездки на Олимпиаду-2024 года

14 декабря 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что россияне могут поехать на Олимпиду-2024 Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду-2024 года, однако они должны проанализировать все условия МОК и понимать риски. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин во время прямой линии. «Я всегда говорил: спортсмены тренируются и нужно дать им возможность выступить. Все знают, что наши спортсмены — очевидный вес на соревнованиях. Я и поддерживал то, чтобы наши спортсмены ехали. Но сейчас нужно проанализировать условия МОК», — сказал Владимир Путин. Он также отметил, что конечное решение должны принимать Минспорт и Олимпийский комитет, потому что «отмена флага РФ и гимна» могут быть политически мотивированы и направлены на то, чтобы отсечь российских спортсменов. URA.RU ведет прямой эфир прямой линии. Ранее МОК допустил российских спортсменов до Олимпиды-2024 года. Однако они должны отказаться от поддержки СВО.

Российские спортсмены могут поехать на Олимпиаду-2024 года, однако они должны проанализировать все условия МОК и понимать риски. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин во время прямой линии. «Я всегда говорил: спортсмены тренируются и нужно дать им возможность выступить. Все знают, что наши спортсмены — очевидный вес на соревнованиях. Я и поддерживал то, чтобы наши спортсмены ехали. Но сейчас нужно проанализировать условия МОК», — сказал Владимир Путин. Он также отметил, что конечное решение должны принимать Минспорт и Олимпийский комитет, потому что «отмена флага РФ и гимна» могут быть политически мотивированы и направлены на то, чтобы отсечь российских спортсменов. URA.RU ведет прямой эфир прямой линии. Ранее МОК допустил российских спортсменов до Олимпиды-2024 года. Однако они должны отказаться от поддержки СВО.