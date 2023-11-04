Украина предъявила обвинение патриарху Кириллу

Украина обвинила патриарха Кирилла в нарушении территориальной целостности страны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Главе Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Кириллу предъявлены обвинения «в нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины». Об этом заявили в Офисе генпрокурора Украины.
«Главе РПЦ предъявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в telegram-канале Офиса. При этом имя главы церкви не было явно упомянуто в официальном заявлении.
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