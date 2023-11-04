Украина предъявила обвинение патриарху Кириллу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит патриарха в Тобольск. Тобольск , богослужение, патриарх кирилл, христианство, православие
Украина обвинила патриарха Кирилла в нарушении территориальной целостности страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главе Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Кириллу предъявлены обвинения «в нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины». Об этом заявили в Офисе генпрокурора Украины.

«Главе РПЦ предъявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в telegram-канале Офиса. При этом имя главы церкви не было явно упомянуто в официальном заявлении.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главе Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Кириллу предъявлены обвинения «в нарушении территориальной целостности и неприкосновенности Украины». Об этом заявили в Офисе генпрокурора Украины. «Главе РПЦ предъявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в telegram-канале Офиса. При этом имя главы церкви не было явно упомянуто в официальном заявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...