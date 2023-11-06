Госдума рассмотрит новые льготы для многодетных граждан

У пенсионеров старше 70 лет, которые в течение жизни имели на иждивении троих и более детей, может появиться новая фиксированная выплата к пенсии. С таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова.
«Предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой», — говорится в тексте обращения Лантратовой. Об этом пишет RT.
Новая мера социальной поддержки направлена на решение демографической проблемы в стране. Сейчас размер одной фиксированной выплаты составляет 7567 рублей. Двойной размер фиксированной оплаты к пенсии получают лица, достигшие 80 лет или являющимся инвалидами I группы.
Ранее URA.RU рассказывало о том, кому положена досрочная пенсия и как ее получить. В числе тех, кто может уйти на пенсию раньше установленного возраста — многодетные матери, вырастившие и воспитавшие до восьми лет не менее трех детей. Пенсионный коэффициент женщины должен быть не менее 30, а общий стаж — 15 лет.
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