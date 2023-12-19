Сколько зарабатывают звезды за новогодние корпоративы

Концертный директор Лавров озвучил ценник звезд на новогодние концерты

Стандартное выступление на корпоративе длится 45 минут Фото: Илья Московец © URA.RU

Выступление на новогоднем корпоративе Стаса Михайлова, Димы Билана, Николая Баскова и некоторых других звезд будет стоить пять миллионов рублей. А чтобы услышать голос певца Валерия Меладзе, придет заплатить порядка 14 млн рублей. Выступление звезд шоу-бизнеса за эту цену будет длиться 45 минут. Об этом сообщил концертный директор Сергей Лавров.

«Валерий Меладзе может запросить за корпоратив около 14 млн рублей. <…> Пять миллионов рублей может достигать стоимость выступлений Валерии, Стаса Михайлова, Николая Баскова, Леонида Агутина, Кристины Орбакайте, Димы Билана», — передает NEWS.ru слова Лаврова. Он добавил, что за выступление Филиппа Киркорова на корпоративе нужно будет заплатить 10 млн рублей. Прайс за выступление Инстасамки и Клавы Коки достигает шести — семи миллионов рублей. А Ольга Серябкина и Ольга Бузова споют на новогоднем корпоративе за три миллиона рублей.

По словам концертного директора, заказчик за эти деньги получит выступление артиста длиною в 45 минут. Это является стандартом. Певцы исполнят в среднем восемь-девять песен. Иногда это число увеличивается до 12. Также артисты предпочитают оплату наличными. Если заказчик оплачивает безналом, то стоимость выступления увеличивается на 18%. В этот процент закладываются налоги и банковские комиссии. Кроме того, заказчику нужно будет доплатить за техническое оборудование, которое понадобится певцу.

Ранее сообщалось, что российско-украинская певица Вера Брежнева подняла цену за выступление на новогоднем корпоративе до 50 тысяч евро. Помимо прочего, заказчику нужно будет оплатить еще и райдер артистки. Его сумма составляет 2,5 млн рублей.