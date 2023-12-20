ABH Holdings назвала причину, по которой СБУ объявило Фридмана в розыск

ABH Holdings счел розыск Фридмана СБУ прикрытием для захвата Sense Bank

21 декабря 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

Власти Украины пытаются прикрыть захват Sense Bank, принадлежавшего Фридману Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обвинения Службы безопасности Украины против российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и объявление его в розыск связаны c национализацией украинскими властями Sense Bank. Финансовая организация принадлежала ранее бизнесмену. «Это последний шаг в эскалации спора по поводу незаконной экспроприации Sense Bank украинским государством. Предыдущие шаги включали введение произвольных и незаконных украинских санкций против ABHH (ABH Holdings) и его акционеров и, наконец, экспроприацию Sense Bank», — прокомментировали обвинения СБУ в люксембургском холдинге ABH Holdings , владеющим «Альфа-банком». Экспроприация люксембургских инвестиций в Украине является незаконной. Исключением является только соображение национальной безопасности. По мнению руководства холдинга, именно под этим предлогом СБУ обвинили Фридмана в финансировании российской армии и национализировали один из самых крупных банков. В сентябре 2022 года Фридман просил Запад о снятии санкций в обмен на финансовую поддержку ВСУ, писала газета Financial Times. Однако СБУ продолжают считать бизнесмена «кремлевским». В начале октября они отобрали все активы российских олигархов Петра Авена, Михаила Фридмана и Андрея Косогова в стране на сумму 17 млрд гривен (46,5 млрд рублей). Позже СБУ объявила российского олигарха в розыск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обвинения Службы безопасности Украины против российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и объявление его в розыск связаны c национализацией украинскими властями Sense Bank. Финансовая организация принадлежала ранее бизнесмену. «Это последний шаг в эскалации спора по поводу незаконной экспроприации Sense Bank украинским государством. Предыдущие шаги включали введение произвольных и незаконных украинских санкций против ABHH (ABH Holdings) и его акционеров и, наконец, экспроприацию Sense Bank», — прокомментировали обвинения СБУ в люксембургском холдинге ABH Holdings, владеющим «Альфа-банком». Экспроприация люксембургских инвестиций в Украине является незаконной. Исключением является только соображение национальной безопасности. По мнению руководства холдинга, именно под этим предлогом СБУ обвинили Фридмана в финансировании российской армии и национализировали один из самых крупных банков. В сентябре 2022 года Фридман просил Запад о снятии санкций в обмен на финансовую поддержку ВСУ, писала газета Financial Times. Однако СБУ продолжают считать бизнесмена «кремлевским». В начале октября они отобрали все активы российских олигархов Петра Авена, Михаила Фридмана и Андрея Косогова в стране на сумму 17 млрд гривен (46,5 млрд рублей). Позже СБУ объявила российского олигарха в розыск.