20 декабря 2023

ABH Holdings назвала причину, по которой СБУ объявило Фридмана в розыск

ABH Holdings счел розыск Фридмана СБУ прикрытием для захвата Sense Bank
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Праздничное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею местного управления ФСИН. Курган, депутат, совещание, чиновник, папка для документов, руки, назначение
Власти Украины пытаются прикрыть захват Sense Bank, принадлежавшего Фридману Фото:

Обвинения Службы безопасности Украины против российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и объявление его в розыск связаны c национализацией украинскими властями Sense Bank. Финансовая организация принадлежала ранее бизнесмену.

«Это последний шаг в эскалации спора по поводу незаконной экспроприации Sense Bank украинским государством. Предыдущие шаги включали введение произвольных и незаконных украинских санкций против ABHH (ABH Holdings) и его акционеров и, наконец, экспроприацию Sense Bank», — прокомментировали обвинения СБУ в люксембургском холдинге ABH Holdings, владеющим «Альфа-банком».

Экспроприация люксембургских инвестиций в Украине является незаконной. Исключением является только соображение национальной безопасности. По мнению руководства холдинга, именно под этим предлогом СБУ обвинили Фридмана в финансировании российской армии и национализировали один из самых крупных банков.

В сентябре 2022 года Фридман просил Запад о снятии санкций в обмен на финансовую поддержку ВСУ, писала газета Financial Times. Однако СБУ продолжают считать бизнесмена «кремлевским». В начале октября они отобрали все активы российских олигархов Петра Авена, Михаила Фридмана и Андрея Косогова в стране на сумму 17 млрд гривен (46,5 млрд рублей). Позже СБУ объявила российского олигарха в розыск.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обвинения Службы безопасности Украины против российского миллиардера, совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и объявление его в розыск связаны c национализацией украинскими властями Sense Bank. Финансовая организация принадлежала ранее бизнесмену. «Это последний шаг в эскалации спора по поводу незаконной экспроприации Sense Bank украинским государством. Предыдущие шаги включали введение произвольных и незаконных украинских санкций против ABHH (ABH Holdings) и его акционеров и, наконец, экспроприацию Sense Bank», — прокомментировали обвинения СБУ в люксембургском холдинге ABH Holdings, владеющим «Альфа-банком». Экспроприация люксембургских инвестиций в Украине является незаконной. Исключением является только соображение национальной безопасности. По мнению руководства холдинга, именно под этим предлогом СБУ обвинили Фридмана в финансировании российской армии и национализировали один из самых крупных банков. В сентябре 2022 года Фридман просил Запад о снятии санкций в обмен на финансовую поддержку ВСУ, писала газета Financial Times. Однако СБУ продолжают считать бизнесмена «кремлевским». В начале октября они отобрали все активы российских олигархов Петра Авена, Михаила Фридмана и Андрея Косогова в стране на сумму 17 млрд гривен (46,5 млрд рублей). Позже СБУ объявила российского олигарха в розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...