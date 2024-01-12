Захарова обвинила власти Латвии в воровстве государственного масштаба

Захарова: экспроприация культурно-делового центра в Риге РФ считает воровством
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
По словам Захаровой, ответственность за экспроприацию лежит на руководстве и властях Латвии Фото:

В России считают экспроприацию рижского культурно-делового центра «Дом Москвы» как воровство в государственном масштабе. Ответные шаги российской стороны для Латвии окажутся очень жесткими. Об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Мы уже квалифицировали данные действия как рейдерство, кражу, воровство в государственном масштабе», — заявила Захарова на брифинге. Его трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Она отметила, что за подобные преступления вся ответственность лежит на власти и руководстве Латвии. Шаги, которые предпримет Россия, окажутся жесткими для латвийской стороны.

Ранее латвийские власти решили передать «Дом Москвы» в Риге в собственность государства. Согласно плану, объект будет продан, вырученные средства будут направлены на Украину в качестве помощи. Такие действия обеспечат прекращение политической активности, которая проходит под прикрытием культурных мероприятий в «Доме». Подобное угрожает нацбезопасности Латвии, заявили в парламентской комиссии по национальной безопасности.

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В России считают экспроприацию рижского культурно-делового центра «Дом Москвы» как воровство в государственном масштабе. Ответные шаги российской стороны для Латвии окажутся очень жесткими. Об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова. «Мы уже квалифицировали данные действия как рейдерство, кражу, воровство в государственном масштабе», — заявила Захарова на брифинге. Его трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Она отметила, что за подобные преступления вся ответственность лежит на власти и руководстве Латвии. Шаги, которые предпримет Россия, окажутся жесткими для латвийской стороны. Ранее латвийские власти решили передать «Дом Москвы» в Риге в собственность государства. Согласно плану, объект будет продан, вырученные средства будут направлены на Украину в качестве помощи. Такие действия обеспечат прекращение политической активности, которая проходит под прикрытием культурных мероприятий в «Доме». Подобное угрожает нацбезопасности Латвии, заявили в парламентской комиссии по национальной безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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