Эстония запретила въезд россиянам на любом виде транспорта

01 февраля 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Эстония закрывает погранпереход с РФ в Нарве для автотранспорта Фото: Виталий Страхов © URA.RU Пограничный переход в Нарве закрыли для движения автотранспорта, при этом пересечь границу можно будет пешком. Об этом сообщило агентство ERR. «Это означает, что в обозримом будущем границу можно будет пересекать только пешком в любом направлении», — говорится в сообщении агентства. Там добавили, что автобусное сообщение между Эстонией и Россией не будет отменено, но пассажирам придется переходить границу пешком и пересаживаться на другой транспорт после ее пересечения. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что пункт пропуска Ивангород на границе с Эстонией закроют на реконструкцию с 1 февраля. Отмечалось, что исключение составит пропуск пешеходов. Время работы таможенного поста пункта Ивангород Кингисеппской таможни остается прежним, передает MK.RU.

Пограничный переход в Нарве закрыли для движения автотранспорта, при этом пересечь границу можно будет пешком. Об этом сообщило агентство ERR. «Это означает, что в обозримом будущем границу можно будет пересекать только пешком в любом направлении», — говорится в сообщении агентства. Там добавили, что автобусное сообщение между Эстонией и Россией не будет отменено, но пассажирам придется переходить границу пешком и пересаживаться на другой транспорт после ее пересечения. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что пункт пропуска Ивангород на границе с Эстонией закроют на реконструкцию с 1 февраля. Отмечалось, что исключение составит пропуск пешеходов. Время работы таможенного поста пункта Ивангород Кингисеппской таможни остается прежним, передает MK.RU.