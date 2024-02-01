Эстония запретила въезд россиянам на любом виде транспорта

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Эстония, Таллин, эстония, Таллин
Эстония закрывает погранпереход с РФ в Нарве для автотранспорта Фото:

Пограничный переход в Нарве закрыли для движения автотранспорта, при этом пересечь границу можно будет пешком. Об этом сообщило агентство ERR.

«Это означает, что в обозримом будущем границу можно будет пересекать только пешком в любом направлении», — говорится в сообщении агентства. Там добавили, что автобусное сообщение между Эстонией и Россией не будет отменено, но пассажирам придется переходить границу пешком и пересаживаться на другой транспорт после ее пересечения.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что пункт пропуска Ивангород на границе с Эстонией закроют на реконструкцию с 1 февраля. Отмечалось, что исключение составит пропуск пешеходов. Время работы таможенного поста пункта Ивангород Кингисеппской таможни остается прежним, передает MK.RU.

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Пограничный переход в Нарве закрыли для движения автотранспорта, при этом пересечь границу можно будет пешком. Об этом сообщило агентство ERR. «Это означает, что в обозримом будущем границу можно будет пересекать только пешком в любом направлении», — говорится в сообщении агентства. Там добавили, что автобусное сообщение между Эстонией и Россией не будет отменено, но пассажирам придется переходить границу пешком и пересаживаться на другой транспорт после ее пересечения. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что пункт пропуска Ивангород на границе с Эстонией закроют на реконструкцию с 1 февраля. Отмечалось, что исключение составит пропуск пешеходов. Время работы таможенного поста пункта Ивангород Кингисеппской таможни остается прежним, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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