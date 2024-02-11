Глава Тольятти назвал предварительную причину пожара в отеле

Николай Ренц заявил, что жертв в результате пожара нет
Предварительная причина пожара в гостиничном комплексе Жара Beach Resort в Тольятти — короткое замыкание. Об этом заявил глава города Николай Ренц.
«Причину пожара сейчас назвать сложно, предварительно — короткое замыкание», — заявил Ренц в своем
Ранее МЧС РФ сообщило, что в Тольятти горит здание гостиничного комплекса Жара Beach Resort. Огонь охватил 800 квадратных метров.
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