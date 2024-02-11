Глава Тольятти назвал предварительную причину пожара в отеле

Глава Тольятти Ренц: возможная причина пожара в отеле — короткое замыкание
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Николай Ренц заявил, что жертв в результате пожара нет Фото:

Предварительная причина пожара в гостиничном комплексе Жара Beach Resort в Тольятти — короткое замыкание. Об этом заявил глава города Николай Ренц.

«Причину пожара сейчас назвать сложно, предварительно — короткое замыкание», — заявил Ренц в своем telegram-канале. Он отметил, что жертв нет, два человека пострадали: один был доставлен в больницу, второй отказался от госпитализации.

Ранее МЧС РФ сообщило, что в Тольятти горит здание гостиничного комплекса Жара Beach Resort. Огонь охватил 800 квадратных метров.

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Предварительная причина пожара в гостиничном комплексе Жара Beach Resort в Тольятти — короткое замыкание. Об этом заявил глава города Николай Ренц. «Причину пожара сейчас назвать сложно, предварительно — короткое замыкание», — заявил Ренц в своем telegram-канале. Он отметил, что жертв нет, два человека пострадали: один был доставлен в больницу, второй отказался от госпитализации. Ранее МЧС РФ сообщило, что в Тольятти горит здание гостиничного комплекса Жара Beach Resort. Огонь охватил 800 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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