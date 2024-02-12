Экс-координатора «Голоса»* задержали по делу о растлении малолетней

Экс-координатора движения «Голос» (признано в РФ иностранным агентом) Сергея Пискунова (признан в РФ иноагентом) задержали в Алтайском крае. Утверждается, что он вступал в интимную переписку с несовершеннолетней.
«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних), задержан Сергей Пискунов», — сообщил источник РИА Новости. Отмечается, что Пискунов задержан в Алтайском крае. По данным следствия, он на протяжении месяца просил интимные фото у 13-летней девочки.
* Движение «Голос» признано в России иностранным агентом
** Сергей Пискунов — физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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