Экс-координатора «Голоса»* задержали по делу о растлении малолетней

12 февраля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Сергея Пискунова задержали из-за интимной переписки с 13-летней девочкой Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-координатора движения «Голос» (признано в РФ иностранным агентом) Сергея Пискунова (признан в РФ иноагентом) задержали в Алтайском крае. Утверждается, что он вступал в интимную переписку с несовершеннолетней. «В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних), задержан Сергей Пискунов», — сообщил источник РИА Новости. Отмечается, что Пискунов задержан в Алтайском крае. По данным следствия, он на протяжении месяца просил интимные фото у 13-летней девочки. * Движение «Голос» признано в России иностранным агентом ** Сергей Пискунов — физическое лицо, выполняющее функции иноагента

Экс-координатора движения «Голос» (признано в РФ иностранным агентом) Сергея Пискунова (признан в РФ иноагентом) задержали в Алтайском крае. Утверждается, что он вступал в интимную переписку с несовершеннолетней. «В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних), задержан Сергей Пискунов», — сообщил источник РИА Новости. Отмечается, что Пискунов задержан в Алтайском крае. По данным следствия, он на протяжении месяца просил интимные фото у 13-летней девочки. * Движение «Голос» признано в России иностранным агентом ** Сергей Пискунов — физическое лицо, выполняющее функции иноагента