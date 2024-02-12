Экс-координатора «Голоса»* задержали по делу о растлении малолетней

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Сергея Пискунова задержали из-за интимной переписки с 13-летней девочкой Фото:

Экс-координатора движения «Голос» (признано в РФ иностранным агентом) Сергея Пискунова (признан в РФ иноагентом) задержали в Алтайском крае. Утверждается, что он вступал в интимную переписку с несовершеннолетней.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних), задержан Сергей Пискунов», — сообщил источник РИА Новости. Отмечается, что Пискунов задержан в Алтайском крае. По данным следствия, он на протяжении месяца просил интимные фото у 13-летней девочки.

* Движение «Голос» признано в России иностранным агентом

** Сергей Пискунов — физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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Экс-координатора движения «Голос» (признано в РФ иностранным агентом) Сергея Пискунова (признан в РФ иноагентом) задержали в Алтайском крае. Утверждается, что он вступал в интимную переписку с несовершеннолетней. «В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних), задержан Сергей Пискунов», — сообщил источник РИА Новости. Отмечается, что Пискунов задержан в Алтайском крае. По данным следствия, он на протяжении месяца просил интимные фото у 13-летней девочки. * Движение «Голос» признано в России иностранным агентом ** Сергей Пискунов — физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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