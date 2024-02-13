Совбез России: ядерная война возможна из-за деменции у Байдена

Мировая ядерная война может начаться из-за проблем с памятью у президента США Джо Байдена. С таким заявлением выступил замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
«Сейчас вопрос случайной ядерной войны по вине США звучит еще громче. Особенно после опубликования отчета спецпрокурора Роберта Хура в рамках расследования дела о секретных документах, которые Байден и его окружение вынесли из Белого Дома. Прокурор охарактеризовал американского лидера как «пожилого человека с проблемами памяти, который с трудом может вспомнить основные факты и детали», — сказал Михаил Попов в интервью «Известиям». Байден в США единственный, кто может отдать приказ — нанести ядерный удар.
По мнению Попова, американский ядерный щит дал трещину после сокрытия информации о первой серьезной госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина в декабре прошлого года. Его состояние скрывалось не только от общественности, но и от Байдена.
По словам профессора университета Джона Хопкинса, хирурга Марти Макари, Байден демонстрирует признаки возрастной деменции без надежды на улучшение. Врач отмечал, что у американского президента наблюдаются проблемы с памятью и замедленная речь, которые быстро развиваются. Из-за этого Байден много раз становился объектом шуток в обществе и СМИ.
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