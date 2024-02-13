13 февраля 2024

Совбез России: ядерная война возможна из-за деменции у Байдена

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, оружие, ярс, тополь, СНВ, ДСНВ, ядерное,  stock
В Совбезе РФ допустили возможность начала ядерной войны из-за США Фото:

Мировая ядерная война может начаться из-за проблем с памятью у президента США Джо Байдена. С таким заявлением выступил замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

«Сейчас вопрос случайной ядерной войны по вине США звучит еще громче. Особенно после опубликования отчета спецпрокурора Роберта Хура в рамках расследования дела о секретных документах, которые Байден и его окружение вынесли из Белого Дома. Прокурор охарактеризовал американского лидера как «пожилого человека с проблемами памяти, который с трудом может вспомнить основные факты и детали», — сказал Михаил Попов в интервью «Известиям». Байден в США единственный, кто может отдать приказ — нанести ядерный удар.

По мнению Попова, американский ядерный щит дал трещину после сокрытия информации о первой серьезной госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина в декабре прошлого года. Его состояние скрывалось не только от общественности, но и от Байдена.

По словам профессора университета Джона Хопкинса, хирурга Марти Макари, Байден демонстрирует признаки возрастной деменции без надежды на улучшение. Врач отмечал, что у американского президента наблюдаются проблемы с памятью и замедленная речь, которые быстро развиваются. Из-за этого Байден много раз становился объектом шуток в обществе и СМИ.

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Мировая ядерная война может начаться из-за проблем с памятью у президента США Джо Байдена. С таким заявлением выступил замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов. «Сейчас вопрос случайной ядерной войны по вине США звучит еще громче. Особенно после опубликования отчета спецпрокурора Роберта Хура в рамках расследования дела о секретных документах, которые Байден и его окружение вынесли из Белого Дома. Прокурор охарактеризовал американского лидера как «пожилого человека с проблемами памяти, который с трудом может вспомнить основные факты и детали», — сказал Михаил Попов в интервью «Известиям». Байден в США единственный, кто может отдать приказ — нанести ядерный удар. По мнению Попова, американский ядерный щит дал трещину после сокрытия информации о первой серьезной госпитализации шефа Пентагона Ллойда Остина в декабре прошлого года. Его состояние скрывалось не только от общественности, но и от Байдена. По словам профессора университета Джона Хопкинса, хирурга Марти Макари, Байден демонстрирует признаки возрастной деменции без надежды на улучшение. Врач отмечал, что у американского президента наблюдаются проблемы с памятью и замедленная речь, которые быстро развиваются. Из-за этого Байден много раз становился объектом шуток в обществе и СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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