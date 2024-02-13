13 февраля 2024

Стало известно, когда выпишут из больницы шэфа Пентагона Остина

Главу Пентагона Ллойда Остина выпишут из больницы 13 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Ллойд Остин. stock, stock, Остин Ллойд
Ллойду Остину потребовалась срочная госпитализация Фото:

Министр обороны США Ллойд Остин будет выписан из больницы 13 февраля. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Синг.

«Мы ожидаем, что министра Остина выпишут из больницы сегодня (13 февраля — прим. URA.RU)», — сказала Сабрина Синг на брифинге. Планируется, что Остин примет участие в заседании контактной группы по Украине, которое состоится в Брюсселе 14 февраля.

Остин попал в больницу несколькими днями ранее из-за серьезных проблем с мочевым пузырем. Во время отсутствия полномочия главы Пентагона передали его заместителю. Ранее Остина уже госпитализировали из-за проблем после медицинской процедуры. Американский министр обороны борется с раком простаты. По словам президента США Джо Байдена, он не хотел бы, чтобы Остин ушел в отставку на фоне проблем со здоровьем, пишет RT.

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Министр обороны США Ллойд Остин будет выписан из больницы 13 февраля. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Синг. «Мы ожидаем, что министра Остина выпишут из больницы сегодня (13 февраля — прим. URA.RU)», — сказала Сабрина Синг на брифинге. Планируется, что Остин примет участие в заседании контактной группы по Украине, которое состоится в Брюсселе 14 февраля. Остин попал в больницу несколькими днями ранее из-за серьезных проблем с мочевым пузырем. Во время отсутствия полномочия главы Пентагона передали его заместителю. Ранее Остина уже госпитализировали из-за проблем после медицинской процедуры. Американский министр обороны борется с раком простаты. По словам президента США Джо Байдена, он не хотел бы, чтобы Остин ушел в отставку на фоне проблем со здоровьем, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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