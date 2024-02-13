Маск предложил тестировать умственные способности президентов США

14 февраля 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

Тест на умственные способности лидеров США должен проводиться регулярно, считает Илон Маск Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Тестирование умственных способностей президентов США надо проводить на регулярной основе. Оно должно стать обязательным условием, считает американский бизнесмен и инженер Илон Маск. «Прохождение базового когнитивного теста должно быть обязательным для человека, который контролирует ядерный чемоданчик», — написал Илон Маск в соцсети X. Аналитики подсчитали — почти две трети населения США считают, что умственные способности действующего президента страны Джо Байдена демонстрируют спад. По мнению профессора университета Джона Хопкинса, хирурга Марти Макари, у Байдена все признаки возрастной деменции. Президент США страдает от проблем с памятью и замедленной речью. Из-за этого Байден часто становится объектом для шуток. По словам замсекретаря Совета безопасности России Михаила Попова, ядерная война может внезапно начаться из-за проблем с памятью у Байдена.

Тестирование умственных способностей президентов США надо проводить на регулярной основе. Оно должно стать обязательным условием, считает американский бизнесмен и инженер Илон Маск. «Прохождение базового когнитивного теста должно быть обязательным для человека, который контролирует ядерный чемоданчик», — написал Илон Маск в соцсети X. Аналитики подсчитали — почти две трети населения США считают, что умственные способности действующего президента страны Джо Байдена демонстрируют спад. По мнению профессора университета Джона Хопкинса, хирурга Марти Макари, у Байдена все признаки возрастной деменции. Президент США страдает от проблем с памятью и замедленной речью. Из-за этого Байден часто становится объектом для шуток. По словам замсекретаря Совета безопасности России Михаила Попова, ядерная война может внезапно начаться из-за проблем с памятью у Байдена.