Тестирование умственных способностей президентов США надо проводить на регулярной основе. Оно должно стать обязательным условием, считает американский бизнесмен и инженер Илон Маск.
«Прохождение базового когнитивного теста должно быть обязательным для человека, который контролирует ядерный чемоданчик», — написал Илон Маск в соцсети X. Аналитики подсчитали — почти две трети населения США считают, что умственные способности действующего президента страны Джо Байдена демонстрируют спад.
По мнению профессора университета Джона Хопкинса, хирурга Марти Макари, у Байдена все признаки возрастной деменции. Президент США страдает от проблем с памятью и замедленной речью. Из-за этого Байден часто становится объектом для шуток. По словам замсекретаря Совета безопасности России Михаила Попова, ядерная война может внезапно начаться из-за проблем с памятью у Байдена.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.