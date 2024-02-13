13 февраля 2024

Маск предложил тестировать умственные способности президентов США

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
Тест на умственные способности лидеров США должен проводиться регулярно, считает Илон Маск Фото:

Тестирование умственных способностей президентов США надо проводить на регулярной основе. Оно должно стать обязательным условием, считает американский бизнесмен и инженер Илон Маск.

«Прохождение базового когнитивного теста должно быть обязательным для человека, который контролирует ядерный чемоданчик», — написал Илон Маск в соцсети X. Аналитики подсчитали — почти две трети населения США считают, что умственные способности действующего президента страны Джо Байдена демонстрируют спад.

По мнению профессора университета Джона Хопкинса, хирурга Марти Макари, у Байдена все признаки возрастной деменции. Президент США страдает от проблем с памятью и замедленной речью. Из-за этого Байден часто становится объектом для шуток. По словам замсекретаря Совета безопасности России Михаила Попова, ядерная война может внезапно начаться из-за проблем с памятью у Байдена.

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Тестирование умственных способностей президентов США надо проводить на регулярной основе. Оно должно стать обязательным условием, считает американский бизнесмен и инженер Илон Маск. «Прохождение базового когнитивного теста должно быть обязательным для человека, который контролирует ядерный чемоданчик», — написал Илон Маск в соцсети X. Аналитики подсчитали — почти две трети населения США считают, что умственные способности действующего президента страны Джо Байдена демонстрируют спад. По мнению профессора университета Джона Хопкинса, хирурга Марти Макари, у Байдена все признаки возрастной деменции. Президент США страдает от проблем с памятью и замедленной речью. Из-за этого Байден часто становится объектом для шуток. По словам замсекретаря Совета безопасности России Михаила Попова, ядерная война может внезапно начаться из-за проблем с памятью у Байдена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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