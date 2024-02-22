Володин рассказал о серьезном ответе РФ на санкции Британии

Володин: Россия запретила Британии рыбачить в Баренцевом море в ответ на санкции

Вчеслав Володин рассказал об ограничениях в адрес Великобритании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

России есть чем ответить на санкции со стороны Великобритании. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на решение президента России Владимира Путина о расторжении с Британией соглашения, которое разрешало судам заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море.

«Владимир Путин принял решение расторгнуть договор 1956 года [разрешающий британским судам рыбачить на территории Баренцева моря]. Депутаты его единогласно поддержали. <…> Когда спрашивают, можем ли мы им ответить на санкции, — можем», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Россия также вводила санкции и против британских ученых. Об этом объявляли в МИД РФ. В Великобритании поддерживают поддержку Украины, а также выступали за введение ограничительных мер против России.