Володин рассказал о серьезном ответе РФ на санкции Британии

России есть чем ответить на санкции со стороны Великобритании. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на решение президента России Владимира Путина о расторжении с Британией соглашения, которое разрешало судам заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море.
«Владимир Путин принял решение расторгнуть договор 1956 года [разрешающий британским судам рыбачить на территории Баренцева моря]. Депутаты его единогласно поддержали. <…> Когда спрашивают, можем ли мы им ответить на санкции, — можем», —
Россия также вводила санкции и против британских ученых. Об этом объявляли в МИД РФ. В Великобритании поддерживают поддержку Украины, а также выступали за введение ограничительных мер против России.
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