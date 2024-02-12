Политика МИД РФ ввел санкции против британских ученых 12 февраля 2024 в 17:00 Размер текста - 17 + Россия ввела санкции против британских граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU МИД России объявил о новых санкциях в отношении Лондона. В санкционные списки вошли некоторые британские чиновники и представители научно-академического сообщества. «Принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда „деятелей“ военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Среди лиц, внесенных список: военные, политики и ученые. Отмечается, что санкции введены в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона. Ранее в Лондоне выступили с предложением направить экспедиционный корпус НАТО на Украину. Кроме того, британцы призвали установить бесполетную зону над Украиной и увеличить поставку вооружения. МИД России объявил о новых санкциях в отношении Лондона. В санкционные списки вошли некоторые британские чиновники и представители научно-академического сообщества. «Принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда „деятелей“ военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Среди лиц, внесенных список: военные, политики и ученые. Отмечается, что санкции введены в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона. Ранее в Лондоне выступили с предложением направить экспедиционный корпус НАТО на Украину. Кроме того, британцы призвали установить бесполетную зону над Украиной и увеличить поставку вооружения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям