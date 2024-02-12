МИД РФ ввел санкции против британских ученых

МИД России объявил о новых санкциях в отношении Лондона. В санкционные списки вошли некоторые британские чиновники и представители научно-академического сообщества.
«Принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда „деятелей“ военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Среди лиц, внесенных список: военные, политики и ученые. Отмечается, что санкции введены в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона.
Ранее в Лондоне выступили с предложением направить экспедиционный корпус НАТО на Украину. Кроме того, британцы призвали установить бесполетную зону над Украиной и увеличить поставку вооружения.
МИД России объявил о новых санкциях в отношении Лондона. В санкционные списки вошли некоторые британские чиновники и представители научно-академического сообщества. «Принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда „деятелей“ военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Среди лиц, внесенных список: военные, политики и ученые. Отмечается, что санкции введены в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона. Ранее в Лондоне выступили с предложением направить экспедиционный корпус НАТО на Украину. Кроме того, британцы призвали установить бесполетную зону над Украиной и увеличить поставку вооружения.