МИД РФ ввел санкции против британских ученых

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
Россия ввела санкции против британских граждан Фото:

МИД России объявил о новых санкциях в отношении Лондона. В санкционные списки вошли некоторые британские чиновники и представители научно-академического сообщества.

«Принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда „деятелей“ военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Среди лиц, внесенных список: военные, политики и ученые. Отмечается, что санкции введены в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона.

Ранее в Лондоне выступили с предложением направить экспедиционный корпус НАТО на Украину. Кроме того, британцы призвали установить бесполетную зону над Украиной и увеличить поставку вооружения.

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МИД России объявил о новых санкциях в отношении Лондона. В санкционные списки вошли некоторые британские чиновники и представители научно-академического сообщества. «Принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда „деятелей“ военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте. Среди лиц, внесенных список: военные, политики и ученые. Отмечается, что санкции введены в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона. Ранее в Лондоне выступили с предложением направить экспедиционный корпус НАТО на Украину. Кроме того, британцы призвали установить бесполетную зону над Украиной и увеличить поставку вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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