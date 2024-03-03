InfoBRICS: ВС РФ уничтожили лучшее оружие НАТО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, залп, выстрел, артиллерия, пушка, сбойка,  stock
Российские военные уничтожили новейшие образцы оружия НАТО в ходе СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уничтожили новейшие образцы вооружения НАТО на Украине. Об этом рассказал военный эксперт Драго Босник.

«Начало 2024 года выдалось не менее удручающим для ВСУ. В конце января они потеряли несколько образцов новейшей натовской техники», — написал Босник в статье для InfoBRICS. Он добавил, что сотни лучших образцов западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и другие были уничтожены в ходе широко разрекламированного украинского контрнаступления.

В 2023 году американские и европейские официальные лица заявляли, что Вооруженные силы Украины в первые недели наступления потеряли до 20% всех вооружений. Киев потерял треть боевых машин пехоты Bradley, а также 30% танков Leopard. По данным авторов статьи, 47-я механизированная бригада Украины должна была получить 99 БМП Bradley, при этом 28 из них были брошены или уничтожены в Запорожской области, еще шесть в Малой Токмачке.

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ВС РФ уничтожили новейшие образцы вооружения НАТО на Украине. Об этом рассказал военный эксперт Драго Босник. «Начало 2024 года выдалось не менее удручающим для ВСУ. В конце января они потеряли несколько образцов новейшей натовской техники», — написал Босник в статье для InfoBRICS. Он добавил, что сотни лучших образцов западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и другие были уничтожены в ходе широко разрекламированного украинского контрнаступления. В 2023 году американские и европейские официальные лица заявляли, что Вооруженные силы Украины в первые недели наступления потеряли до 20% всех вооружений. Киев потерял треть боевых машин пехоты Bradley, а также 30% танков Leopard. По данным авторов статьи, 47-я механизированная бригада Украины должна была получить 99 БМП Bradley, при этом 28 из них были брошены или уничтожены в Запорожской области, еще шесть в Малой Токмачке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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