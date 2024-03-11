WSJ подсчитал, сколько Россия сможет продержаться на спецоперации

Россия способна производить достаточное количество оружия, чтобы продержаться на спецоперации как минимум еще пять лет. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Россия может произвести достаточно оружия, чтобы продержаться на СВО еще несколько лет», — говорится в материале. Там добавили, что Москва имеет возможность поддерживать свои военные усилия в течение пяти лет в текущих масштабах.
Известно, что концерн «Калашников» планирует увеличить в два раза выпуск управляемых ракет «Вихрь-1», снарядов «Китолов-2» и зенитных ракет «Стрела». Минобороны РФ сообщило об этом после визита министра Сергея Шойгу в Удмуртию. Кроме того, открытие новых цехов позволит увеличить производство дронов-камикадзе на 60%.
Россия способна производить достаточное количество оружия, чтобы продержаться на спецоперации как минимум еще пять лет. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Россия может произвести достаточно оружия, чтобы продержаться на СВО еще несколько лет», — говорится в материале. Там добавили, что Москва имеет возможность поддерживать свои военные усилия в течение пяти лет в текущих масштабах. Известно, что концерн «Калашников» планирует увеличить в два раза выпуск управляемых ракет «Вихрь-1», снарядов «Китолов-2» и зенитных ракет «Стрела». Минобороны РФ сообщило об этом после визита министра Сергея Шойгу в Удмуртию. Кроме того, открытие новых цехов позволит увеличить производство дронов-камикадзе на 60%.