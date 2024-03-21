Пенсионный Фонд судится с певицей Верой Брежневой

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, брежнева вера
Бутик, принадлежащий Брежневой не доплатил 500 рублей Фото:

Пенсионный Фонд подал (ПФР) в суд на певицу Веру Брежневу. Причиной стала недоплата ПФР 500 рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Неуплата числится за бутиком женской одежды My Seasons в Санкт-Петербурге. Его уехавшая из страны певица открылась с дизайнером Ханной Хмелевой», — отмечается в сообщении канала. После того как артистка уехала из России в начале СВО, магазин Myseasons не доплатил 500 рублей в ПФР.

Пока Брежнева была в эмиграции и не занималась бизнесом. Хмелева решила покинуть совместное ООО «Майсизонс», который после ликвидировали. На момент ликвидации Брежнева была единственной полноправной владелицей бутика.

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Пенсионный Фонд подал (ПФР) в суд на певицу Веру Брежневу. Причиной стала недоплата ПФР 500 рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Неуплата числится за бутиком женской одежды My Seasons в Санкт-Петербурге. Его уехавшая из страны певица открылась с дизайнером Ханной Хмелевой», — отмечается в сообщении канала. После того как артистка уехала из России в начале СВО, магазин Myseasons не доплатил 500 рублей в ПФР. Пока Брежнева была в эмиграции и не занималась бизнесом. Хмелева решила покинуть совместное ООО «Майсизонс», который после ликвидировали. На момент ликвидации Брежнева была единственной полноправной владелицей бутика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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