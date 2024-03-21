Пенсионный Фонд судится с певицей Верой Брежневой

21 марта 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Бутик, принадлежащий Брежневой не доплатил 500 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пенсионный Фонд подал (ПФР) в суд на певицу Веру Брежневу. Причиной стала недоплата ПФР 500 рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Неуплата числится за бутиком женской одежды My Seasons в Санкт-Петербурге. Его уехавшая из страны певица открылась с дизайнером Ханной Хмелевой», — отмечается в сообщении канала. После того как артистка уехала из России в начале СВО, магазин Myseasons не доплатил 500 рублей в ПФР. Пока Брежнева была в эмиграции и не занималась бизнесом. Хмелева решила покинуть совместное ООО «Майсизонс», который после ликвидировали. На момент ликвидации Брежнева была единственной полноправной владелицей бутика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пенсионный Фонд подал (ПФР) в суд на певицу Веру Брежневу. Причиной стала недоплата ПФР 500 рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Неуплата числится за бутиком женской одежды My Seasons в Санкт-Петербурге. Его уехавшая из страны певица открылась с дизайнером Ханной Хмелевой», — отмечается в сообщении канала. После того как артистка уехала из России в начале СВО, магазин Myseasons не доплатил 500 рублей в ПФР. Пока Брежнева была в эмиграции и не занималась бизнесом. Хмелева решила покинуть совместное ООО «Майсизонс», который после ликвидировали. На момент ликвидации Брежнева была единственной полноправной владелицей бутика.