В Подмосковье загорелся завод электроизоляционных материалов

01 апреля 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Пожар охватил крышу одного из зданий завода «Электроизолит», пишет Mash (архивное фото) Фото: Ночные новости На территории Подмосковья произошло возгорание на заводе «Электроизолит». Предприятие специализируется на производстве электроизоляционных материалов. «Крупный пожар на заводе „Электроизолит“ в городе Хотьково в Московской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что пожар охватил крышу одного из зданий завода. Предприятие «Электроизолит» является крупным многоотраслевым заводом электротехнической сферы, основной ассортиментной продукцией являются изоляционные материалы. На данный момент не сообщается о пострадавших. Площадь возгорания пока уточняется, передали в telegram-канале. Обновлено в 16:23 по Москве: пожар локализован, сообщили в МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Подмосковья произошло возгорание на заводе «Электроизолит». Предприятие специализируется на производстве электроизоляционных материалов. «Крупный пожар на заводе „Электроизолит“ в городе Хотьково в Московской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что пожар охватил крышу одного из зданий завода. Предприятие «Электроизолит» является крупным многоотраслевым заводом электротехнической сферы, основной ассортиментной продукцией являются изоляционные материалы. На данный момент не сообщается о пострадавших. Площадь возгорания пока уточняется, передали в telegram-канале. Обновлено в 16:23 по Москве: пожар локализован, сообщили в МЧС.