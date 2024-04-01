В Подмосковье загорелся завод электроизоляционных материалов

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Крупный пожар завод на Эльмаше Екатеринбург
Пожар охватил крышу одного из зданий завода «Электроизолит», пишет Mash (архивное фото) Фото:

На территории Подмосковья произошло возгорание на заводе «Электроизолит». Предприятие специализируется на производстве электроизоляционных материалов.

«Крупный пожар на заводе „Электроизолит“ в городе Хотьково в Московской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что пожар охватил крышу одного из зданий завода.

Предприятие «Электроизолит» является крупным многоотраслевым заводом электротехнической сферы, основной ассортиментной продукцией являются изоляционные материалы. На данный момент не сообщается о пострадавших. Площадь возгорания пока уточняется, передали в telegram-канале.

Обновлено в 16:23 по Москве: пожар локализован, сообщили в МЧС.

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На территории Подмосковья произошло возгорание на заводе «Электроизолит». Предприятие специализируется на производстве электроизоляционных материалов. «Крупный пожар на заводе „Электроизолит“ в городе Хотьково в Московской области», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что пожар охватил крышу одного из зданий завода. Предприятие «Электроизолит» является крупным многоотраслевым заводом электротехнической сферы, основной ассортиментной продукцией являются изоляционные материалы. На данный момент не сообщается о пострадавших. Площадь возгорания пока уточняется, передали в telegram-канале. Обновлено в 16:23 по Москве: пожар локализован, сообщили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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