Как обезопасить жилье от воров и ЧП, если нужно уехать надолго

Адвокат Лябах: обезопасить жилье от воров помогут надежные замки и соседи

07 апреля 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

Хорошие, дорогие замки на входной двери помогут защитить имущество от воров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Если собираетесь в долгую поездку, чтобы быть спокойным за свое жилье, вам помогут качественные замки и надежные соседи. О способах защиты жилья от воров и ЧП рассказал адвокат Михаил Лябах. Обеспечить защиту от воров В защите квартиры от воров помогут надежные соседи. Адвокат отметил, что при сильном доверии к соседу, можно оставить ему ключи от жилья, чтобы тот с некой периодичностью проверял, все ли там в порядке. «Очень важно заручиться помощью какого-либо надежного человека, который может присматривать за вашим жилищем во время отсутствия. Лучше всего, если это будет сосед по подъезду, который постоянно находится на близком расстоянии от вашей квартиры», — заявил Михаил Лябах в разговоре с RG.RU. Чтобы минимизировать ущерб от вторжения воров в свою квартиру юрист предлагает установить на входную дверь качественный дверной замок, а на окнах и балконах первых-вторых этажей металлические решетки. Дешевые замки очень просто вскрыть, поэтому, стоит установить качественный замок, дабы защитить себя от возможного взлома. В самой квартире стоит установить систему видеонаблюдения за помещением и входами и выходами с жилплощади. По мнению адвоката, также стоит отнести все ценные вещи и денежные средства на хранение в ячейку банка или спрятать в сейф для надежности. Избежать ЧП поможет Для того чтобы избежать чрезвычайного происшествия, перед отъездом стоит отключить все коммуникации: свет, электричество, воду. Для более надежной безопасности надо разместить в квартире датчики пожарной безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если собираетесь в долгую поездку, чтобы быть спокойным за свое жилье, вам помогут качественные замки и надежные соседи. О способах защиты жилья от воров и ЧП рассказал адвокат Михаил Лябах. В защите квартиры от воров помогут надежные соседи. Адвокат отметил, что при сильном доверии к соседу, можно оставить ему ключи от жилья, чтобы тот с некой периодичностью проверял, все ли там в порядке. Чтобы минимизировать ущерб от вторжения воров в свою квартиру юрист предлагает установить на входную дверь качественный дверной замок, а на окнах и балконах первых-вторых этажей металлические решетки. Дешевые замки очень просто вскрыть, поэтому, стоит установить качественный замок, дабы защитить себя от возможного взлома. В самой квартире стоит установить систему видеонаблюдения за помещением и входами и выходами с жилплощади. По мнению адвоката, также стоит отнести все ценные вещи и денежные средства на хранение в ячейку банка или спрятать в сейф для надежности. Для того чтобы избежать чрезвычайного происшествия, перед отъездом стоит отключить все коммуникации: свет, электричество, воду. Для более надежной безопасности надо разместить в квартире датчики пожарной безопасности.