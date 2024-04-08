ВСУ подорвали спиртзавод в Курской области. Фото

Старовойт: дрон ВСУ сбросил взрывчатку на спиртавод в Курской области
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Щучье. Завод по уничтожению химического оружия. Архив Курган, цистерны, спирт
От пожара на спиртзаводе никто не пострадал, сообщил Роман Старовойт (архивное фото) Фото:

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня ночью дрон ВСУ сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода. Он находится недалеко от села Гуево Суджанского района», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что пожар был оперативно потушен. По его словам, никто из местных жителей не пострадал.

Пожар в Курской области после попадания беспилотника по спиртзаводу
Старовойт опубликовал фотографию пожара
Фото:

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Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт. «Сегодня ночью дрон ВСУ сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода. Он находится недалеко от села Гуево Суджанского района», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что пожар был оперативно потушен. По его словам, никто из местных жителей не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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