От пожара на спиртзаводе никто не пострадал, сообщил Роман Старовойт (архивное фото)
Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территорию бывшего спиртзавода в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня ночью дрон ВСУ сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода. Он находится недалеко от села Гуево Суджанского района», — написал Роман Старовойт в своем
Старовойт опубликовал фотографию пожара
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