В Москве введут единый стандарт для работы курьеров

12 апреля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Нововведения пойдут на пользу потребителей, считает Максим Ликсутов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Москве появится единый стандарт для работы курьеров. Об этом сообщил глава дептранса Максим Ликсутов. Стандарт будет подразумевать ведение цифровых профилей для каждого курьера, единые требования к внешнему виду рабочих и к их транспортным средствам. «Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной», — заявил Ликсутов. Его слова передает издание «Ведомости». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве появится единый стандарт для работы курьеров. Об этом сообщил глава дептранса Максим Ликсутов. Стандарт будет подразумевать ведение цифровых профилей для каждого курьера, единые требования к внешнему виду рабочих и к их транспортным средствам. «Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной», — заявил Ликсутов. Его слова передает издание «Ведомости».