В Москве введут единый стандарт для работы курьеров

Нововведения пойдут на пользу потребителей, считает Максим Ликсутов
В Москве появится единый стандарт для работы курьеров. Об этом сообщил глава дептранса Максим Ликсутов. Стандарт будет подразумевать ведение цифровых профилей для каждого курьера, единые требования к внешнему виду рабочих и к их транспортным средствам.
«Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной», — заявил Ликсутов. Его слова передает издание «Ведомости».
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