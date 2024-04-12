В Москве введут единый стандарт для работы курьеров

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Нововведения пойдут на пользу потребителей, считает Максим Ликсутов Фото:

В Москве появится единый стандарт для работы курьеров. Об этом сообщил глава дептранса Максим Ликсутов. Стандарт будет подразумевать ведение цифровых профилей для каждого курьера, единые требования к внешнему виду рабочих и к их транспортным средствам.

«Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной», — заявил Ликсутов. Его слова передает издание «Ведомости».

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В Москве появится единый стандарт для работы курьеров. Об этом сообщил глава дептранса Максим Ликсутов. Стандарт будет подразумевать ведение цифровых профилей для каждого курьера, единые требования к внешнему виду рабочих и к их транспортным средствам. «Для потребителей это означает, что доставлять им товары будут только квалифицированные сотрудники с проверенными документами. Для самих курьеров стандарт позволит улучшить условия труда, работа станет прозрачной», — заявил Ликсутов. Его слова передает издание «Ведомости».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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