Правительство определило единственного поставщика БПЛА по госконтрактам

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ГТЛК определили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам Фото:

Кабмин утвердил ГТЛК в качестве единственного поставщика беспилотников по госконтрактам в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Правительство РФ определило ГТЛК единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на официальном портале публикации правовых актов.

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Кабмин утвердил ГТЛК в качестве единственного поставщика беспилотников по госконтрактам в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. «Правительство РФ определило ГТЛК единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на официальном портале публикации правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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