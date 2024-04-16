Правительство определило единственного поставщика БПЛА по госконтрактам

16 апреля 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

ГТЛК определили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам Фото: Стас Этвеш © URA.RU Кабмин утвердил ГТЛК в качестве единственного поставщика беспилотников по госконтрактам в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. «Правительство РФ определило ГТЛК единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам», — говорится в распоряжении . Оно опубликовано на официальном портале публикации правовых актов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кабмин утвердил ГТЛК в качестве единственного поставщика беспилотников по госконтрактам в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. «Правительство РФ определило ГТЛК единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на официальном портале публикации правовых актов.