Правительство определило единственного поставщика БПЛА по госконтрактам

ГТЛК определили единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам
Кабмин утвердил ГТЛК в качестве единственного поставщика беспилотников по госконтрактам в России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Правительство РФ определило ГТЛК единственным поставщиком беспилотников по госконтрактам», — говорится в
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.