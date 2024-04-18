Заведено дело после нападения на журналистов «Известий» в доме «любовницы» миллиардера Хауба. Видео

В Москве возбудили уголовное дело после нападения на журналистов
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Заведено уголовное дело после нападения на журналистов издания «Известия» в Москве Фото:

После нападения на съемочную группу издания «Известия» в доме в Мосвке, где проживает Вероника Ермилова, которая является возможной «любовницей» немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба, было заведено уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

«Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на съемочную группу „Известий“ в Москве», — сообщает Пятый канал. Там добавили, что начато расследование по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» Уголовного кодекса РФ.

Во время съемок в доме Вероники Ермиловой 18 апреля журналистов атаковал мужчина, ломая их оборудование и обвиняя в незаконном проникновении. СМИ называют Ермилову любовницей Карла-Эривана Хауба. Сама же Ермилова опровергла эту информацию, заявив о рабочих отношениях с бизнесменом.

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После нападения на съемочную группу издания «Известия» в доме в Мосвке, где проживает Вероника Ермилова, которая является возможной «любовницей» немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба, было заведено уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. «Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на съемочную группу „Известий“ в Москве», — сообщает Пятый канал. Там добавили, что начато расследование по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» Уголовного кодекса РФ. Во время съемок в доме Вероники Ермиловой 18 апреля журналистов атаковал мужчина, ломая их оборудование и обвиняя в незаконном проникновении. СМИ называют Ермилову любовницей Карла-Эривана Хауба. Сама же Ермилова опровергла эту информацию, заявив о рабочих отношениях с бизнесменом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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