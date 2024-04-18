В Москве возбудили уголовное дело после нападения на журналистов

Заведено уголовное дело после нападения на журналистов издания «Известия» в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После нападения на съемочную группу издания «Известия» в доме в Мосвке, где проживает Вероника Ермилова, которая является возможной «любовницей» немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба, было заведено уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

«Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на съемочную группу „Известий“ в Москве», — сообщает Пятый канал. Там добавили, что начато расследование по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» Уголовного кодекса РФ.

Во время съемок в доме Вероники Ермиловой 18 апреля журналистов атаковал мужчина, ломая их оборудование и обвиняя в незаконном проникновении. СМИ называют Ермилову любовницей Карла-Эривана Хауба. Сама же Ермилова опровергла эту информацию, заявив о рабочих отношениях с бизнесменом.