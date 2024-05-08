Экс-генпрокурор Украины Луценко призвал Зеленского назвать реальные потери ВСУ

08 мая 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

От командования ВСУ требуют озвучить реальные потери украинской армии Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский и военное командование ВСУ должно назвать реальные потери украинской армии. Об этом заявил экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой». «Должны выйти и сказать: „Ситуация на фронте критическая“. И это будет правдой. У нас некомплект в войсках, я так скажу, наверное, это должно было сказать военное руководство. <…> У нас столько-то погибло, столько-то ранено, нужно назвать честные цифры», — сказал Юрий Луценко. В феврале текущего года Зеленский заявил, что ВСУ за два года потеряли 31 тысячу военных. Тогда украинский офицер Юрий Касьянов требовал от президента сообщить о реальных потерях, пишет телеканал 360 . В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только с начала 2024-го Киев лишился более 11 тысяч бойцов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский и военное командование ВСУ должно назвать реальные потери украинской армии. Об этом заявил экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой». «Должны выйти и сказать: „Ситуация на фронте критическая“. И это будет правдой. У нас некомплект в войсках, я так скажу, наверное, это должно было сказать военное руководство. <…> У нас столько-то погибло, столько-то ранено, нужно назвать честные цифры», — сказал Юрий Луценко. В феврале текущего года Зеленский заявил, что ВСУ за два года потеряли 31 тысячу военных. Тогда украинский офицер Юрий Касьянов требовал от президента сообщить о реальных потерях, пишет телеканал 360. В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только с начала 2024-го Киев лишился более 11 тысяч бойцов.