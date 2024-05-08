Экс-генпрокурор Украины Луценко призвал Зеленского назвать реальные потери ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский и военное командование ВСУ должно назвать реальные потери украинской армии. Об этом заявил экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой».
«Должны выйти и сказать: „Ситуация на фронте критическая“. И это будет правдой. У нас некомплект в войсках, я так скажу, наверное, это должно было сказать военное руководство. <…> У нас столько-то погибло, столько-то ранено, нужно назвать честные цифры», — сказал Юрий Луценко.
В феврале текущего года Зеленский заявил, что ВСУ за два года потеряли 31 тысячу военных. Тогда украинский офицер Юрий Касьянов требовал от президента сообщить о реальных потерях, пишет телеканал 360. В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только с начала 2024-го Киев лишился более 11 тысяч бойцов.
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Президент Украины Владимир Зеленский и военное командование ВСУ должно назвать реальные потери украинской армии. Об этом заявил экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой». «Должны выйти и сказать: „Ситуация на фронте критическая“. И это будет правдой. У нас некомплект в войсках, я так скажу, наверное, это должно было сказать военное руководство. <…> У нас столько-то погибло, столько-то ранено, нужно назвать честные цифры», — сказал Юрий Луценко. В феврале текущего года Зеленский заявил, что ВСУ за два года потеряли 31 тысячу военных. Тогда украинский офицер Юрий Касьянов требовал от президента сообщить о реальных потерях, пишет телеканал 360. В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только с начала 2024-го Киев лишился более 11 тысяч бойцов.