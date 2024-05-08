Экс-генпрокурор Украины Луценко призвал Зеленского назвать реальные потери ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, бтр, всу,  stock
От командования ВСУ требуют озвучить реальные потери украинской армии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и военное командование ВСУ должно назвать реальные потери украинской армии. Об этом заявил экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой».

«Должны выйти и сказать: „Ситуация на фронте критическая“. И это будет правдой. У нас некомплект в войсках, я так скажу, наверное, это должно было сказать военное руководство. <…> У нас столько-то погибло, столько-то ранено, нужно назвать честные цифры», — сказал Юрий Луценко.

В феврале текущего года Зеленский заявил, что ВСУ за два года потеряли 31 тысячу военных. Тогда украинский офицер Юрий Касьянов требовал от президента сообщить о реальных потерях, пишет телеканал 360. В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только с начала 2024-го Киев лишился более 11 тысяч бойцов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский и военное командование ВСУ должно назвать реальные потери украинской армии. Об этом заявил экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой». «Должны выйти и сказать: „Ситуация на фронте критическая“. И это будет правдой. У нас некомплект в войсках, я так скажу, наверное, это должно было сказать военное руководство. <…> У нас столько-то погибло, столько-то ранено, нужно назвать честные цифры», — сказал Юрий Луценко. В феврале текущего года Зеленский заявил, что ВСУ за два года потеряли 31 тысячу военных. Тогда украинский офицер Юрий Касьянов требовал от президента сообщить о реальных потерях, пишет телеканал 360. В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что только с начала 2024-го Киев лишился более 11 тысяч бойцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...