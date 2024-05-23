Снаряды ВСУ попали в детские лагеря в Белгороде

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Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, игрушки, ландшафтный дизайн, летний лагерь, детский лагерь, украшение, креатив
ВСУ атаковали детские лагеря (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

ВСУ атаковали территории двух детских лагерей в Белгороде. В результате прямых попаданий были разрушены хозпостройка и стадион, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв. м.», — написал Гладков в telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.

В селе Таврово Белгородского района были повреждены жилые дома. В результате инцидента в трех домохозяйствах разбиты окна, повреждены крыши, фасады и ограждения. Кроме того, обломки повредили крыши гаражей на участках двух других домовладений и один автомобиль. В поселке Дубовое также была пробита крыша одного из частных домов.

Утром 23 мая журналисты сообщили о сериях из десятков взрывов в Белгороде. Как отметил глава региона, многие воздушные цели были сбиты системами ПВО на подлете к городу.

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ВСУ атаковали территории двух детских лагерей в Белгороде. В результате прямых попаданий были разрушены хозпостройка и стадион, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв. м.», — написал Гладков в telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет. В селе Таврово Белгородского района были повреждены жилые дома. В результате инцидента в трех домохозяйствах разбиты окна, повреждены крыши, фасады и ограждения. Кроме того, обломки повредили крыши гаражей на участках двух других домовладений и один автомобиль. В поселке Дубовое также была пробита крыша одного из частных домов. Утром 23 мая журналисты сообщили о сериях из десятков взрывов в Белгороде. Как отметил глава региона, многие воздушные цели были сбиты системами ПВО на подлете к городу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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