Снаряды ВСУ попали в детские лагеря в Белгороде

ВСУ атаковали территории двух детских лагерей в Белгороде. В результате прямых попаданий были разрушены хозпостройка и стадион, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв. м.», — написал Гладков в
В селе Таврово Белгородского района были повреждены жилые дома. В результате инцидента в трех домохозяйствах разбиты окна, повреждены крыши, фасады и ограждения. Кроме того, обломки повредили крыши гаражей на участках двух других домовладений и один автомобиль. В поселке Дубовое также была пробита крыша одного из частных домов.
Утром 23 мая журналисты сообщили о сериях из десятков взрывов в Белгороде. Как отметил глава региона, многие воздушные цели были сбиты системами ПВО на подлете к городу.
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