Снаряды ВСУ попали в детские лагеря в Белгороде

23 мая 2024 в 09:17 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали детские лагеря (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область ВСУ атаковали территории двух детских лагерей в Белгороде. В результате прямых попаданий были разрушены хозпостройка и стадион, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв. м.», — написал Гладков в telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет. В селе Таврово Белгородского района были повреждены жилые дома. В результате инцидента в трех домохозяйствах разбиты окна, повреждены крыши, фасады и ограждения. Кроме того, обломки повредили крыши гаражей на участках двух других домовладений и один автомобиль. В поселке Дубовое также была пробита крыша одного из частных домов. Утром 23 мая журналисты сообщили о сериях из десятков взрывов в Белгороде. Как отметил глава региона, многие воздушные цели были сбиты системами ПВО на подлете к городу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ атаковали территории двух детских лагерей в Белгороде. В результате прямых попаданий были разрушены хозпостройка и стадион, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв. м.», — написал Гладков в telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет. В селе Таврово Белгородского района были повреждены жилые дома. В результате инцидента в трех домохозяйствах разбиты окна, повреждены крыши, фасады и ограждения. Кроме того, обломки повредили крыши гаражей на участках двух других домовладений и один автомобиль. В поселке Дубовое также была пробита крыша одного из частных домов. Утром 23 мая журналисты сообщили о сериях из десятков взрывов в Белгороде. Как отметил глава региона, многие воздушные цели были сбиты системами ПВО на подлете к городу.