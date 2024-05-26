В Киевской области раздались взрывы второй раз за сутки

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Спецоперация РФ на Украине

В Киевской области прозвучали взрывы. Ракеты летят на Киев. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Хмельницкая, Киевская области — местные паблики сообщают о взрывах. Скоростная цель на Киев», — передает издание «Зеркало недели». Работает воздушная тревога.

Эти взрывы в Киевской области стали вторыми за день. Пока подробности неизвестны.

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В Киевской области прозвучали взрывы. Ракеты летят на Киев. Об этом сообщают украинские СМИ. «Хмельницкая, Киевская области — местные паблики сообщают о взрывах. Скоростная цель на Киев», — передает издание «Зеркало недели». Работает воздушная тревога. Эти взрывы в Киевской области стали вторыми за день. Пока подробности неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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