В мире Украина В Киевской области раздались взрывы второй раз за сутки 26 мая 2024 в 12:50 Размер текста - 17 + Подробности удара пока неизвестны (архивное фото) Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киевской области прозвучали взрывы. Ракеты летят на Киев. Об этом сообщают украинские СМИ. «Хмельницкая, Киевская области — местные паблики сообщают о взрывах. Скоростная цель на Киев», — передает издание «Зеркало недели». Работает воздушная тревога. Эти взрывы в Киевской области стали вторыми за день. Пока подробности неизвестны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Киевской области прозвучали взрывы. Ракеты летят на Киев. Об этом сообщают украинские СМИ. «Хмельницкая, Киевская области — местные паблики сообщают о взрывах. Скоростная цель на Киев», — передает издание «Зеркало недели». Работает воздушная тревога. Эти взрывы в Киевской области стали вторыми за день. Пока подробности неизвестны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям