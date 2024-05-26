В Киевской области раздались взрывы второй раз за сутки

Подробности удара пока неизвестны (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киевской области прозвучали взрывы. Ракеты летят на Киев. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Хмельницкая, Киевская области — местные паблики сообщают о взрывах. Скоростная цель на Киев», — передает издание «Зеркало недели». Работает воздушная тревога.
Эти взрывы в Киевской области стали вторыми за день. Пока подробности неизвестны.
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